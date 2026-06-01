Experts alerten a Girona de la manca de planificació en salut mental a Catalunya
Un informe de la Societat Catalana de Psicologia Clínica denuncia la fragmentació del sistema i avisa que el funcionament actual deteriora l’atenció als pacients
La salut mental a Catalunya arrossega una falta de planificació que està deteriorant l’atenció clínica i la qualitat assistencial. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe La salut mental a Catalunya: entre el discurs institucional i la pràctica real, presentat la setmana passada a Girona per la Societat Catalana de Psicologia Clínica (SCPC-ACAPIR), en el marc del XXV Congrés Nacional i VI Internacional de Psicologia Clínica de la Societat Espanyola de Psicologia Clínica.
L’estudi assenyala que, malgrat l’increment del compromís polític i dels recursos destinats a la salut mental, els resultats no estan sent els esperats davant l’augment de la preocupació social. Segons l’entitat, una de les causes principals és la fragmentació del sistema, ja que l’atenció en salut mental comunitària a Catalunya depèn de 71 entitats proveïdores diferents, que treballen de manera independent i d’acord amb les seves respectives polítiques empresarials.
La SCPC-ACAPIR sosté que aquesta fragmentació, sumada als ritmes polítics i a la urgència de donar resposta a la demanda social, dificulta una planificació sanitària efectiva. L’informe conclou que el funcionament real dels dispositius assistencials està provocant una deterioració de l’atenció clínica per la falta de planificació i d’organització dels recursos existents.
Més transparència
Davant d’aquesta situació, la societat científica reclama informació pública, transparent i periòdica sobre les necessitats de la població i sobre els recursos disponibles. L’entitat considera que és molt difícil planificar l’atenció si no es coneix la xifra real de professionals i dispositius existents en l’àmbit de la salut mental.
L’informe també planteja que la formació sanitària especialitzada es planifiqui d’acord amb les necessitats reals del sistema. En aquest sentit, destaca que en els últims tres anys les places PIR, de residents en Psicologia Clínica, només han augmentat en una plaça a tot Catalunya. Segons l’estudi, les places de psiquiatria d’adults no han crescut, les d’infermeria especialitzada en salut mental han augmentat en tres i les de medicina de família, que són l’entrada fonamental al sistema d’atenció en salut mental, han disminuït en quatre.
Una altra de les propostes fa referència als indicadors amb què s’avalua el sistema. La SCPC-ACAPIR critica que actualment estan orientats a mesurar la quantitat de l’atenció, però no la qualitat. Per això, l’entitat defensa que cal revisar la manera com es mesuren els resultats i l’impacte real sobre els pacients.
