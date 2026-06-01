Un ferit per arma de foc i dos detinguts a Celrà després d'un presumpte narcoassalt
Un dels detinguts es troba ferit per arma de foc i va ser traslladat a un hospital després de l'arrest
Una persona ha resultat ferida per arma de foc i dues detingudes després que s'hagi produït presumptament un narcoassalt a Tordera, segons ha avançat el digital 'El Caso' i han confirmat fonts policials a l'ACN. Els Mossos van rebre un avís cap a les 4.30 hores d'aquest diumenge per la fugida d'un vehicle a Tordera. Efectius dels Mossos, juntament amb agents municipals, van iniciar el seguiment del vehicle, que van acabar aturant a la C-66 a Celrà. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia els relaciona amb un narcoassalt que s'hauria produït abans en una plantació interior de marihuana a Tordera.
