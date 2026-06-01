Girona Est celebra la primera edició de la festa «Som relleu» per marcar el pas a l’ESO
La trobada reuneix alumnat de 4t de secundària i de 6è de primària, famílies i entitats al Centre Cívic Onyar
El Centre Cívic Onyar va acollir divendres passat la celebració de «Som relleu», un acte comunitari que neix com a evolució de l’antiga Festa de l’ESO i que vol donar un nou significat a la trobada de final d’etapa educativa als barris de l’est de la ciutat.
La jornada va reunir joves, famílies, centres educatius i entitats de Font de la Pólvora, Mas Ramada, Vila-roja, Grup Sant Daniel i la Creueta. L’acte servia per reconèixer l’alumnat de 4t d’ESO de la promoció 2022-2026, que tanca l’educació secundària obligatòria, i alhora per donar la benvinguda als nois i noies de 6è de primària que començaran aquest camí al setembre.
Durant la trobada hi van intervenir representants dels centres educatius i de les entitats del territori. Després dels parlaments, la celebració va continuar amb activitats lúdiques i un espai obert a tota la comunitat.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme, va explicar que «Som relleu» reflecteix el compromís de la comunitat educativa amb l’acompanyament dels joves en una etapa clau de les seves vides. Segons va destacar, l’acte posa en valor el treball conjunt de centres educatius, famílies, entitats i administracions per generar oportunitats i construir futur als barris de Girona Est.
El pas de testimoni entre generacions
El lema de la trobada simbolitza el pas de testimoni entre generacions. Els joves que acaben l’ESO tanquen una etapa i, al mateix temps, esdevenen referents per als alumnes que iniciaran la secundària el curs vinent. L’organització remarca que aquest relleu no és només educatiu, sinó també cultural i familiar, i que vol reconèixer la diversitat de trajectòries que conviuen als barris. L’acte va comptar amb la col·laboració de famílies, alumnat i agents socioeducatius del territori, en el marc del Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat de Càritas i del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis