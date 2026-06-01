Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
docents Gironaesfondrament Gironaprostitució low costaldarulls FrançaBàsquet Gironaplatges per a gossos
instagramlinkedin

Girona Est celebra la primera edició de la festa «Som relleu» per marcar el pas a l’ESO

La trobada reuneix alumnat de 4t de secundària i de 6è de primària, famílies i entitats al Centre Cívic Onyar

La festa «Som relleu», celebrada divendres al Centre Cívic Onyar de Girona Est.

La festa «Som relleu», celebrada divendres al Centre Cívic Onyar de Girona Est. / Ajuntament de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El Centre Cívic Onyar va acollir divendres passat la celebració de «Som relleu», un acte comunitari que neix com a evolució de l’antiga Festa de l’ESO i que vol donar un nou significat a la trobada de final d’etapa educativa als barris de l’est de la ciutat.

La jornada va reunir joves, famílies, centres educatius i entitats de Font de la Pólvora, Mas Ramada, Vila-roja, Grup Sant Daniel i la Creueta. L’acte servia per reconèixer l’alumnat de 4t d’ESO de la promoció 2022-2026, que tanca l’educació secundària obligatòria, i alhora per donar la benvinguda als nois i noies de 6è de primària que començaran aquest camí al setembre.

Durant la trobada hi van intervenir representants dels centres educatius i de les entitats del territori. Després dels parlaments, la celebració va continuar amb activitats lúdiques i un espai obert a tota la comunitat.

La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme, va explicar que «Som relleu» reflecteix el compromís de la comunitat educativa amb l’acompanyament dels joves en una etapa clau de les seves vides. Segons va destacar, l’acte posa en valor el treball conjunt de centres educatius, famílies, entitats i administracions per generar oportunitats i construir futur als barris de Girona Est.

Notícies relacionades

El pas de testimoni entre generacions

El lema de la trobada simbolitza el pas de testimoni entre generacions. Els joves que acaben l’ESO tanquen una etapa i, al mateix temps, esdevenen referents per als alumnes que iniciaran la secundària el curs vinent. L’organització remarca que aquest relleu no és només educatiu, sinó també cultural i familiar, i que vol reconèixer la diversitat de trajectòries que conviuen als barris. L’acte va comptar amb la col·laboració de famílies, alumnat i agents socioeducatius del territori, en el marc del Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat de Càritas i del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Girona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents