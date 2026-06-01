Girona inicia el tràmit per desballestar nou cotxes estrangers acumulats al dipòsit municipal des de fa mesos
Sis dels nou vehicles estrangers abandonats a les instal·lacionstenen matrícula francesa
L’Ajuntament de Girona ha iniciat el tràmit per desballestar nou cotxes amb matrícula estrangera si els seus propietaris no els retiren del dipòsit municipal de vehicles. Fa més de seixanta dies que els cotxes són a les instal·lacions, situades al costat de Mercagirona al polígon de Mas Xirgu, i el més antic hi va entrar l’any 2022.
Com que no s’ha pogut notificar la resolució als propietaris, l’Ajuntament ha publicat aquest avís oficial. Els titulars tenen ara un mes per retirar-los. Si no ho fan, el consistori podrà tractar aquests vehicles com a residus sòlids urbans. És a dir, portar-los al desballestament.
Sis dels nou vehicles estrangers tenen matrícula francesa, mentre que també n’hi ha un d’Alemanya, un del Regne Unit i un altre de Polònia. En tot cas, abans de retirar-los, els propietaris hauran de pagar les despeses de trasllat i de dipòsit.
Més d’11.000 euros
El cotxe que acumula una estada més llarga al dipòsit municipal és un Renault Megane francès, que hi va entrar el 6 de juliol de 2022, fa gairebé quatre anys. Retirar-lo costaria més d’11.000 euros només per l’estada al dipòsit. Cal tenir en compte que, segons les ordenances fiscals, l’estada a les instal·lacions costava 7,60 euros al dia per als turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions entre 2022 i 2024. El 2025, el preu diari va pujar fins als 8,02 euros. A aquesta xifra encara s’hi ha de sumar la taxa pel trasllat amb grua fins al dipòsit, que el 2022 era de 93,50, 104,65 o 121,10 euros, segons el carrer i l’hora del dia.
L’últim vehicle amb matrícula estrangera que va entrar al dipòsit municipal va ser un Renault Laguna francès. Ho va fer el 27 de novembre de l’any passat. El propietari del cotxe, per retirar-lo, hauria d’abonar més de 1.400 euros només per l’estada al dipòsit. La taxa pel trasllat amb grua fins al dipòsit, el 2025, era d’entre 98,64 i 127,76 euros.
Els altres vehicles amb matrícula estrangera són un Ford S-Max, que va entrar el 27 d’octubre de 2023; un Alfa Romeo 159, el 3 de juliol de 2024; un Ford Focus, el 15 de juliol de 2024; un Renault Trafic, el 14 de juliol de 2025; un Smart, el 13 d’agost de 2025; un Renault Kangoo, el 25 d’agost de 2025, i un Peugeot 407, el 13 d’octubre de 2025.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Catorze platges de la Costa Brava tindran espai per a gossos aquest estiu
- Un jutjat de Lleida investigarà la xarxa amb epicentre logístic a Girona dedicada al robatori de Toyota RAV4
- Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Mes 300 de persones evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027