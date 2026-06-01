Joaquim Nadal: "S'ha de preservar la façana i l'aparador de la Moda"
L'Ajuntament de Girona ha de decidir el futur ús del local de La Moda, propietat municipal, un cop l'establiment es traslladi al carrer Hortes
L'exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, ha reclamat que es preservi "la façana i l’aparador" de la botiga La Moda que pròximament es traslladarà de la plaça del Vi al carrer Hortes. El local on hi ha la merceria és de propietat municipal i ara l'Ajuntament de Girona haurà de decidir quin ús en fa després del trasllat. L'exbatlle i exconseller apunta a la xarxa X que "sigui quina sigui la solució" que adopti el consistori "s’ha de preservar la façana i l’aparador". A més a més, indica que "és igual que es dediqui a donar més coherència a les oficines municipals" i que "l’opció és preservar la diversitat dels establiments pre-existents."
L'alcalde Girona, Lluc Salellas, a la mateixa xarxa social, assenyalava fa uns dies que La Moda "ha sigut a la Plaça del Vi mentre així ho ha volgut". Agraeix la tasca de les propietàries del negoci i indica que "ara, per consolidar i fer créixer el projecte se'n va al Mercadal, a tocar el B12, la Carpa o la 22 en un carrer Hortes ple d'identitat pròpia."
La vicealcaldessa, Gemma Geis i Carreras, va més enllà i afirma que "ara toca donar continuïtat a aquest espai, que és patrimoni de l’Ajuntament de Girona, amb un altre negoci tradicional i amb personalitat". També agraeix la tasca de l'establiment "per tots aquests anys de dedicació i de vida al centre de Girona" i recorda que "els locals amb història també formen part de la nostra identitat."
El trasllat, immiment
Diari de Girona va avançar fa uns dies del trasllat de l'establiment al carrer Hortes. Ara mateix fa més de noranta anys que són a la plaça del Vi, en un espai de propietat municipal. La Moda és una merceria de trajectòria construïda al llarg de tres generacions i s'ha convertit un comerç de referència per la seva proximitat, especialització i capacitat d’adaptació al pas del temps.
Amb una oferta vinculada al món de la costura, els complements i altres productes especialitzats, La Moda iniciarà ara una nova etapa amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte amb un trasllat fet per "guanyar espai i ampliar oferta i comoditat".
La Moda, fundada el 1935 per Miquel Sureda i Costa - juntament amb Mª Dolors Maurici i Costa-, va néixer com una petita merceria i botiga de novetats a la plaça del Vi núm. 13. Amb el pas dels anys, es va anar ampliant l’espai de venda fins a tenir dues sales.
A principis dels 2000, a l’agafar les regnes del negoci la seva filla, Sílvia Sureda i Maurici, es varen fer unes reformes obtenint un sol espai tal com el coneixem avui en dia. Actualment, són ella i les seves filles Anaïs i Noemí Borràs i Sureda qui el dirigeixen
