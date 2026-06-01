Una jornada a Girona acosta la tasca de Protecció Civil a la ciutadania
L’entitat va obrir les portes al Centre Cívic Pla de Palau per donar a conèixer el voluntariat i captar nous perfils
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona va celebrar aquest diumenge una jornada de portes obertes al Centre Cívic Pla de Palau per donar a conèixer la seva tasca i acostar el servei a la ciutadania. La trobada també tenia com a objectiu animar nous perfils a incorporar-se al voluntariat i reforçar l’equip que participa en dispositius preventius, situacions d’emergència i actes amb gran afluència de públic a la ciutat.
La jornada, organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, es va fer entre dos quarts d’onze del matí i la una del migdia. Durant la sessió, l’entitat va explicar quin paper tenen els voluntaris de Protecció Civil en diferents escenaris, des de l’atenció i l’acollida de persones afectades en una emergència fins al suport en tasques de prevenció, coordinació i seguretat en esdeveniments.
Més dones
L’associació vol ampliar la seva base de voluntaris i obrir-se a perfils diversos. La crida s’adreça a persones majors d’edat que vulguin formar-se i participar en un servei de suport a la ciutat, però també a perfils tècnics, persones amb experiència en gestió d’equips o veïns jubilats que vulguin continuar aportant coneixement i disponibilitat. L’entitat també remarca la voluntat d’incorporar més dones perquè el voluntariat reflecteixi millor la realitat de la societat gironina.
Al llarg de la jornada, els assistents van poder conèixer de prop el funcionament de Protecció Civil i el material que s’utilitza en les actuacions. L’objectiu era mostrar que la tasca del voluntariat no es limita als episodis d’emergència, sinó que també inclou una feina constant de prevenció, planificació i suport en activitats de ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis