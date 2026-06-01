L'Ajuntament de Girona obre una convocatòria de cinc beques d'allotjament gratuït per a estudiants

Es convoquen ajudes per cobrir l'allotjament en habitacions dobles durant el curs 2026-2027, amb termini obert fins al 12 de juny del 2026

L'Ajuntament de Girona obre una convocatòria de cinc beques d'allotjament gratuït per a estudiants.

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d’allotjament per a estudiants a les residències de l’empresa SIRESA Campus a Girona i Barcelona. En total, s’ofereixen cinc ajudes del 100%: dues per a la Residència Universitària Campus de Montilivi, al carrer de Mercè Rodoreda i Gurgui de Girona, i tres per a la Residència Universitària Lesseps, a la plaça de Lesseps de Barcelona.

Les beques cobriran l’allotjament en habitacions dobles durant el període acadèmic del curs 2026-2027, tot i que no inclouen les despeses de consum d’aigua, gas i electricitat, ni tampoc la fiança ni els serveis opcionals.

El termini per presentar sol·licituds ja està obert i s’allargarà fins al 12 de juny del 2026. Les bases i la informació sobre el procediment es poden consultar al web municipal de Girona.

