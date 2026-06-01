Llagostera estrena el pagament de la zona blava amb Bizum
El sistema permet abonar l’estacionament amb el mòbil, també amb Apple Pay i Google Pay, sense registrar-se ni descarregar cap aplicació
Llagostera ha incorporat el pagament amb Bizum a la zona blava. Els conductors que estacionin en les places regulades del municipi ja poden abonar la tarifa a través de Mowiz, l’aplicació també permet fer el pagament amb Apple Pay i Google Pay.
Una de les principals novetats del sistema és que no cal registrar-se ni descarregar cap aplicació per fer el pagament. Els usuaris poden abonar l’estacionament a través de l’aplicació gratuïta de Mowiz, des del web de la plataforma o bé escanejant el codi QR que hi ha als parquímetres. A partir d’aquí, només cal introduir la matrícula del vehicle, seleccionar el temps d’estacionament i triar el mètode de pagament.
Rebre avisos
La companyia destaca que la integració amb Bizum permet fer l’operació de manera immediata i sense haver d’introduir dades bancàries. El sistema està pensat tant per als usuaris habituals com per als conductors ocasionals o visitants que aparquen al municipi i volen pagar de manera ràpida des del mòbil. A banda del pagament del tiquet, mowiz també ofereix altres funcions vinculades a l’estacionament regulat, com ampliar el temps d’aparcament des del telèfon, rebre avisos quan el tiquet està a punt de caducar i consultar o anul·lar denúncies de manera immediata.
Llagostera se suma així a altres municipis gironins on mowiz ja presta servei, com la Jonquera i Platja d’Aro. L’empresa preveu implantar aquest sistema en altres zones de Catalunya durant els pròxims mesos, amb l’arribada prevista a Barcelona i Tarragona.
