El pas a nivell de Flaçà continua pendent d’adjudicació onze mesos després
Junts pregunta al Senat pels motius del retard d’una obra licitada el juliol del 2025 per prop de 12 milions d’euros
El pas a nivell de Flaçà continua pendent d’adjudicació onze mesos després d’haver sortit a licitació. El senador gironí de Junts, Joan Bagué, ha registrat una pregunta al Senat per demanar al Govern espanyol quines raons concretes estan retardant l’adjudicació definitiva del projecte per suprimir aquest encreuament ferroviari, una actuació llargament reivindicada al municipi.
L’obra es va licitar el juliol del 2025 per un import de prop de 12 milions d’euros i preveu eliminar el pas a nivell situat al punt quilomètric 221/740 de la línia 270, entre la frontera de Cervera i la bifurcació Aragó. El projecte afecta el terme municipal de Flaçà i ha de permetre substituir l’encreuament actual per dos passos inferiors: un per a vehicles i un altre per a vianants.
En la pregunta registrada a la cambra alta, Bagué recorda que la licitació es va aprovar a través d’un conveni entre Adif, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flaçà. El senador demana ara al Govern espanyol que concreti per què el projecte encara no s’ha adjudicat definitivament.
Una demanda històrica
La supressió del pas a nivell és una demanda històrica del municipi i ha estat presentada com una actuació clau per millorar la seguretat i la mobilitat. L’encreuament actual es troba a la cruïlla entre la via ferroviària i el carrer del Comerç, que forma part de la carretera C-255z, de titularitat de la Generalitat. La seva eliminació ha de permetre reduir riscos i ordenar millor la connexió viària dins del nucli urbà.
El projecte forma part d’un acord entre administracions. Adif ha d’assumir el 62,5% del cost de l’actuació, mentre que la Generalitat n’ha d’aportar el 37,5%, uns 4,4 milions d’euros. L’Ajuntament de Flaçà, per la seva banda, ha de facilitar la major part dels terrenys necessaris per executar les obres, valorats en aproximadament un milió d’euros.
Quan es va anunciar la licitació, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va valorar l’actuació com una “fita important per a les comarques gironines” i va remarcar que havia de permetre millorar “la mobilitat, la seguretat i la integració en l’entorn urbà”. També va subratllar que el projecte responia a una demanda històrica per resoldre un punt crític del municipi. Deu mesos després, però, l’adjudicació definitiva continua pendent i Junts ha portat el cas al Senat per reclamar explicacions al Govern espanyol.
