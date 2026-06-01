La piscina d’estiu de la Zona Esportiva de la Devesa obre el 10 de juny amb activitats gratuïtes
L'Ajuntament de Girona organitza una jornada d'activitats dirigides gratuïtes el 20 de juny per donar la benvinguda a la temporada de piscines
a piscina municipal d’estiu de la Zona Esportiva de la Devesa obrirà les portes el dimecres 10 de juny i funcionarà fins a l’11 de setembre. Durant la temporada alta, fins al 31 d’agost, l’equipament estarà obert cada dia de 10 a 20 h. En canvi, de l’1 a l’11 de setembre, l’horari es reduirà i serà de 10 a 18 h.
Per celebrar l’inici de la temporada, l’Ajuntament de Girona ha organitzat una matinal esportiva el dissabte 20 de juny a les mateixes instal·lacions de la Devesa. La jornada inclourà tres activitats dirigides i gratuïtes: una sessió de pilates a les 9 h, una de condicionament físic a les 10 h i una de fitnes aquàtic a les 11 h. Per participar-hi caldrà fer inscripció prèvia a través de l’agenda municipal, i les places ja es poden reservar.
Els abonaments de temporada es podran tramitar només de manera presencial en qualsevol de les tres piscines municipals de la ciutat: la de Santa Eugènia–Can Gibert, la de Palau i la mateixa piscina de la Devesa. Com cada any, també es posaran a la venda entrades puntuals.
Tres piscines i canvis d’horari a l’estiu
La zona de bany de la Devesa disposa de dos vasos: un de principal, de 33 per 25 metres i amb una fondària d’entre 115 i 145 centímetres, i un de xipolleig, de 12 per 8 metres i una fondària de 52 centímetres. A més, l’espai compta amb una àmplia zona d’estada, una pista de vòlei platja, tres pistes de tennis i dues de pàdel.
Durant els mesos de juny, juliol i agost també continuarà oberta en l’horari habitual la piscina de Santa Eugènia–Can Gibert, que tancarà del 31 d’agost al 16 de setembre per tasques de manteniment. Mentre duri aquest tancament, la piscina de Palau avançarà excepcionalment l’obertura a les 7 del matí, de manera que funcionarà de 7 a 22 h de dilluns a divendres. La piscina de Palau, però, només obrirà al juny i al juliol, ja que a l’agost tancarà també per fer-hi treballs de manteniment. Durant aquest període, els usuaris podran anar a la piscina de Santa Eugènia–Can Gibert del Pla.
