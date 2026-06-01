El Rotary Club de Girona reconeix Wang Shun amb els Premis a la Joventut Joan Gallardo
Un jurat format per personalitats del món acadèmic, polític i professional ha valorat el compromís social dels alumnes de 2n de Batxillerat
El Rotary Club de Girona va lliurear dissabte, a la Casa de les Arts de Girona, la segona edició dels Premis a la Joventut Joan Gallardo, uns guardons que reconeixen alumnes de 2n de Batxillerat de la ciutat pel seu compromís amb activitats socials, el servei a la comunitat i la participació en iniciatives formatives, culturals, esportives o de lleure. El primer premi va ser per a Wang Shun, alumne del Col·legi Montessori-Palau, que gaudirà d’una estada en un campus internacional d’estiu organitzat per Rotary Internacional, una experiència formativa de caràcter multicultural orientada al desenvolupament personal i al lideratge juvenil. El segon premi va caure en mans d'Estrella Bosch, també del Col·legi Montessori-Palau, que va rebreuna tauleta. La resta de participants van ser distingits amb un diploma acreditatiu i diversos obsequis aportats per les entitats col·laboradores.
En aquesta edició hi han pres part candidats proposats pels centres Col·legi Montessori-Palau, Institut Montilivi, Institut Jaume Vicens Vives, FEDAC Sant Narcís i Col·legi Maristes Girona, que els van seleccionar prèviament després d’una valoració interna. Amb aquests premis, el Rotary vol posar en valor no només els mèrits acadèmics, sinó també la dimensió humana dels joves i la seva voluntat de contribuir a millorar l’entorn més proper.
El jurat ha estat format per Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona i professora de la Universitat de Girona; Marc Lamuà, diputat al Congrés i historiador; Gerard Espinosa, metge, investigador i director de docència de l’Hospital Clínic de Barcelona; Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona, i Helena Benito, directora del Departament d’Empresa de la UdG i responsable d’empresa de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat. A l’acte també hi han assistit Lluís Martí, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona; Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, i Joan Martín, director dels Serveis Territorials d’Economia de la Generalitat a Girona.
