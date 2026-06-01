Tallada la C-65 a Cassà de la Selva per un accident de trànsit

Han xocat un tot terreny i una furgoneta i les primeres informacions apunten a un ferit

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

La C-65 està tallada aquest dilluns al matí a Cassà de la Selva arran d’un accident de trànsit entre un tot terreny i una furgoneta.

El sinistre s’ha produït quan passaven pocs minuts de tres quarts de deu del matí. A conseqüència de l’accident, la via ha quedat afectada i s’ha hagut de tallar la C-65 en aquest punt, mentre els serveis d’emergències treballen al lloc dels fets.

Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Bombers de la Generalitat.

Els Bombers han hagut d'alliberar un dels ocupants dels vehicles implicats que havia quedat atrapat arran de l'impacte.

De moment, segons les primeres dades, l’accident ha deixat un ferit lleu, segons el Servei Català de Trànsit. Les causes del sinistre encara s’estan investigant.

