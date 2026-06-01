Torre de Taialà de Girona vol transformar la pista esportiva en una plaça polivalent
Els veïns de Torre de Taialà proposen diferenciar tres espais al voltant de la pista, que inclouen una zona de descans, un espai polivalent i un per a festes
Els veïns de Torre de Taialà de Girona proposen que hi hagi tres zones diferents al voltant de la pista esportiva del barri que està tancada des de 2022 per resolució judicial després de la denúncia d’un veí per soroll. Tot això arran d’un procés participatiu que ha tingut lloc aquest mes de maig on els veïns han posat sobre la taula diferents idees per definir quins usos ha de tenir a partir d’ara aquest espai.
El president de l’Associació de Veïns de Torre de Taialà, Jesús Ruiz, remarca que la prioritat dels veïns era «mantenir la pista de bàsquet». En vista que no podrà ser així, perquè l'objectiu és que es converteixi un espai que no perjudiqui la convivència veïnal, els veïns demanen que les actuacions es facin a tot al voltant de la pista i no únicament en aquest punt concret.
D’aquesta manera, proposen diferenciar tres espais. Per una banda, volen que hi hagi una àrea de descans per seure a la fresca. En ser un espai a tocar de la riera dels Bullidors, Ruiz apunta que «a l’estiu fa molta fresca i s’hi està molt bé». Per altra banda, suggereixen que l’actual pista esportiva es divideixi en «quatre parts» per fer diverses activitats. Finalment, en el punt més a prop del Local Social de Torre de Taialà exposen que podria ser un espai per fer «les festes del barri» o diferents «actuacions», com les de la Caixa de Trons.
Volem que sigui un espai per gaudir i jugar, perquè a Torre de Taialà sempre hi ha hagut gent jove i molts nens
Ruiz detalla que tot això hauria d’anar acompanyat de diferents elements de seguretat perquè sigui un «lloc útil pels veïns». La idea seria poder «tancar» l’espai, ja que és pròxim a la carretera, i també posar algun element «per no caure» a la riera. El president de l’associació veïnal assegura que s’aconseguiria així un espai per «gaudir i jugar», en un sector de la ciutat on «sempre hi ha hagut gent jove i molts nens». La idea de tot plegat és que aquest espai on ara hi ha herbes passi a ser un espai «més amable», que sigui «pel barri», i es converteixi en una «plaça».
Procés participatiu
Al llarg del mes de maig, l’Ajuntament va obrir un procés participatiu per decidir els nous usos per a la pista de Torre de Taialà. Es van fer tres sessions al local social del barri el 15 i 22 de maig, i l’última es va fer dijous. Un cop les propostes estan fetes, es faran diferents sessions a la mateixa pista per situar sobre el terreny totes les idees que han sortit d’aquestes sessions.
Segons Jesús Ruiz, aquestes tres jornades han servit per «agafar propostes» i «aportar idees», perquè tenir aquest espai tancat és un tema que «preocupa» els veïns. El president de l’associació veïnal també indica que tot aquest procés ha de culminar amb una «votació» que faran els veïns per escollir una proposta i que encara no té data.
Abans d’iniciar-se el procés, la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, va destacar que el procés era una «oportunitat per repensar els futurs usos de l’espai, fent compatibles l’activitat comunitària i el respecte a la convivència». Martínez va recordar que era un espai «molt estimat i arrelat» al barri i que la voluntat era que tornés a ser un indret «viu, de trobada, convivència i comunitat».
