La UdG organitza un cicle sobre l’eclipsi solar de l’agost
Les conferències es faran tots els dijous de juny a Girona i abordaran el fenomen des de la ciència, la història i la cultura
La Universitat de Girona organitza aquest mes de juny el cicle de conferències «Caminant cap a l’eclipsi. Diàlegs entre ciència i humanitats», una proposta divulgativa que vol acostar a la ciutadania el fenomen dels eclipsis abans de l’eclipsi solar del 12 d’agost, que serà visible parcialment des de gran part de Catalunya.
El cicle es farà tots els dijous de juny i combinarà mirades científiques, històriques, literàries i artístiques. Segons explica la UdG, la iniciativa vol oferir eines per entendre els eclipsis tant com a fenomen natural com també com a font d’inspiració cultural al llarg de la història. Totes les activitats seran d’entrada lliure i compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona.
La història dels eclipsis
La primera sessió tindrà lloc aquest dijous 4 de juny, a les set de la tarda, a El Modern. Centre Audiovisual i Digital. Estarà dedicada a la història i a la representació cultural dels eclipsis, amb dues conferències. D’una banda, Joan Miró Ametller, doctor en Química i professor emèrit de la UdG, parlarà sobre la «Història dels eclipsis». De l’altra, Joan Manuel Soldevilla Albertí, especialista en còmic i literatura popular, abordarà «L’eclipsi a Tintín i el temple del sol». La jornada es completarà amb l’exposició «Hem caminat damunt la lluna», una comparativa entre el viatge imaginat per Hergé i el viatge real de 1968.
El programa continuarà el dijous 11 de juny, també a les set de la tarda a El Modern, amb una sessió centrada en la literatura medieval. Xavier Renedo Puig i Marta Peracaula Bosch, professors de la UdG, oferiran la conferència «Un eclipsi en el Llibre dels fets del rei En Jaume».
La tercera proposta arribarà el dijous 18 de juny, a les vuit del vespre, al Cinema Truffaut, amb la projecció de la pel·lícula «L’Eclisse», de Michelangelo Antonioni. La sessió inclourà una presentació i un debat a càrrec d’Àngel Quintana, catedràtic d’Història de l’Art de la UdG.
El cicle es tancarà el dijous 25 de juny, a les set de la tarda a El Modern, amb una sessió de caràcter més científic i divulgatiu. Hi participarà Mohamad Sol, astrònom i director del projecte Eclipse262728, que parlarà sobre les oportunitats que ofereixen els propers eclipsis. També hi intervindrà Miquel Duran, professor de Química Física, que abordarà els secrets d’aquest fenomen des d’una mirada entre la ciència i la màgia. Les sessions seran moderades per Sílvia Simon i Àngel Quintana, delegats del rector de la UdG en matèria de cultura científica i de llengua i cultura, respectivament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis