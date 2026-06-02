El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
Octavi Vilà espera que hi hagi una "major presència" de la llengua en la visita del Pontífex a Barcelona
El bisbe de Girona, Octavi Vilà, creu que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa a Barcelona s'hauria de fer en català. El religiós reconeix que desitjaria que la presència de la llengua fos més important del que "sembla que finalment serà". Vilà recorda que fa dos anys i mig, el Papa Francesc volia beneir en català la imatge de la Verge de Montserrat i, finalment, no ho va fer. El bisbe gironí, però, espera que en les intervencions d'altres càrrecs de l'església com el bisbe de Sant Feliu, l'Abad de Montserrat o l'arquebisbe de Barcelona hi hagi "una presència notable" del català. Amb tot, el bisbe de Girona assenyala que Lleó XIV s'expressa habitualment en anglès i castellà.
Des del Bisbat de Girona tenen en compte que la visita que farà Robert Prevost a la capital catalana es prepara a través de l'arquebisbat de Barcelona, en estreta coordinació amb la Santa Seu. Tot i això, Octavi Vilà confia que la presència del català sigui més rellevant del que, de moment, sembla que serà. En aquest sentit, Vilà troba a faltar més català en els actes que estan previstos i, especialment, en la benedicció de la Torre de Jesús, el dia 10 de juny a la Sagrada Família de Barcelona.
En aquest sentit, Vilà recorda l'episodi en què el Papa Francesc va beneir la imatge de la Moraneta, de la catedral de Girona, coincidint amb el 800 aniversari de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, on centenars de persones van peregrinar fins a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
"Jo hauria desitjat que hi hagués hagut una presència més rellevant del que sembla que finalment tindrà. Hauria estat més satisfactori que la Torre de Jesús hagués estat en català", ha remarcat Vilà que, tot i això, vol esperar a veure si en la resta d'intervencions o fins i tot a la del mateix Prevost s'incorpori més el català.
S'hi sent còmode
Vilà també ha recordat que a Francesc també se'l va convidar a la benedicció de la Torre de Jesús, però ha remarcat que el tema de la immigració amb la visita a les Canàries, Lleó XIV "és hereu del Papa Francesc".
Finalment, el bisbe de Girona ha explicat que "se sentia molt còmode amb el Papa Francesc" i diu que "potser amb maneres diferents, la raó de fons de Lleó va en la mateixa línia" que el seu predecessor.
