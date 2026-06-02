Girona assoleix un índex de qualitat de vida "molt alta" segons un estudi internacional
Els criteris de sanitat i clima són els que obtenen millor puntuació a la ciutat, amb un índex "molt alt" segons la classificació actualitzada de Numbeo
Girona té una qualitat de vida "molt alta" segons un índex internacional que es va actualitzar el passat mes de maig. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, Numbeo, la ciutat té un índex de qualitat de vida de 189,93, qualificat de "molt alta". Cal tenir en compte, però, que Nubmeo combina dades col·laboratives d'usuaris amb fonts manuals i reconeix que, en el cas de Girona, necessita més contribuïdors per millorar la qualitat de les dades.
En tot cas, la classificació té en compte vuit criteris, dels quals dos reben un índex "molt alt", el de sanitat (90,97) i el de clima (90,65). En el camp de sanitat, els col·laboradors valoren, entre d'altres, l'habilitat i la capacitat del personal mèdic o la simpatia i cordialitat dels professionals, mentre que en el clima es valoren aspectes com la temperatura. També rep un índex "alt" en seguretat (61,01), on entren en joc elements com l'augment de la criminalitat en els últims tres anys o la problemàtica de la gent que consumeix o trafica amb drogues.
També és de bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a "baix" (57,58). En aquest apartat, s'avaluen els preus de la restauració, del carro de la compra o del transport. Es contraposa amb un poder adquisitiu (86,23) i una relació entre el preu dels habitatges i els ingressos (10,73), catelogats com a "moderat".
Finalment, surt ben parat quant a índex de contaminació (22,53), definit com a "baix". En aquest punt es tenen en compte criteris com el soroll i la contaminació lumínica, la contaminació de l'aire o la contaminació de l'aigua potable. Quant a temps de desplaçament en trànsit (21,6) també té un índex "molt baix".
Ben posicionada a escala estatal
La comparació amb altres ciutats s’ha de fer amb prudència, perquè Girona no apareix dins la taula principal de ciutats espanyoles de Numbeo, sinó que disposa d’una fitxa pròpia. Tot i això, si es pren com a referència l’índex individual de qualitat de vida, la ciutat se situa per sobre de les quatre ciutats espanyoles que sí que consten en aquesta classificació estatal: València (184,4), Màlaga (177,5), Madrid (176,8) i Barcelona (147,1).
En el cas català, Girona també supera clarament Barcelona, sobretot per uns registres millors en contaminació, seguretat i temps de desplaçament. En tot cas, queda lleugerament per sota Tarragona (190,92) i Sabadell (190,56) que també tenen una qualificació "molt alta", però pocs contribuïdors.
A escala mundial, la ciutat més ben valorada en l’índex actual de Numbeo és la Haia, als Països Baixos, amb 234,5 punts. El podi el completen també dues ciutats neerlandeses: Eindhoven, en segona posició, amb 219,6 punts, i Rotterdam, en tercera, amb 218,9. Girona queda per sota d’aquest registre, però manté una nota molt elevada dins els estàndards de la plataforma. El resultat, en qualsevol cas, no equival a una estadística oficial, sinó a una estimació elaborada a partir de dades aportades pels usuaris i de fonts pròpies de la base de dades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros