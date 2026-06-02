Girona celebra la 46a edició dels Jocs Florals Escolars amb la participació de cent alumnes
L’alcalde, Lluc Salellas, reivindica la importància dels premis literaris escolars per a la continuïtat de la llengua catalana i l'esperit crític dels joves
L’Ajuntament de Girona ha lliurat aquest dimarts matí, al Saló de Descans del Teatre Municipal, els premis de la 46a edició del Concurs de Jocs Florals i Literaris Escolars en la categoria de Secundària. En aquesta edició s’hi han presentat un centenar de composicions d’alumnes de nou centres educatius de la ciutat, i un total de 19 nois i noies han estat distingits. A l’acte hi han participat l’alcalde, Lluc Salellas, i la regidora d’Educació, Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila.
Salellas ha reivindicat la continuïtat d’uns premis històrics i ha recordat que “quan es van organitzar els primers Jocs Florals, feia tants anys que ningú no escrivia en català que es pensaven que seria l’últim acte en aquesta llengua. Per sort, es van equivocar de molt”. L’alcalde ha afegit que, gairebé 175 anys després, “la lectura i l’escriptura hi eren llavors, hi són ara i hem de mirar que hi siguin sempre”, perquè permeten tenir “esperit crític” i també “un petit refugi, tan necessari a la vida, per parar i endreçar idees”.
La força de la creativitat jove
Per la seva banda, Queralt Vila ha defensat que “els Jocs Florals de Secundària són un espai imprescindible per impulsar la creativitat, el pensament crític i l’expressió literària entre els joves de la ciutat”. Segons ha remarcat, aquesta convocatòria ajuda a posar en valor “el talent emergent, la llengua i la cultura catalanes” i es converteix, any rere any, en una oportunitat per reconèixer “la capacitat expressiva i la mirada pròpia de les noves generacions”.
En el primer cicle d’ESO, els guardons en poesia han estat per a J. Callol, de l’Institut Ermessenda (Flor Natural); P. Masó, del Jaume Vicens Vives (Englantina), i X. Sleep, del Santiago Sobrequés i Vidal (Viola). En prosa, el tercer premi ha estat per a N. Calabria, de l’Institut Ermessenda; el segon, per a R. Ordis, de Vedruna, i el primer, per a B. Ferran, del Santiago Sobrequés i Vidal.
En el segon cicle d’ESO, la Flor Natural ha estat per a A. Darbra, de l’Institut Ermessenda; l’Englantina, per a M. Paéz, de La Salle, i la Viola, per a S. Ruffo, de Vedruna. En prosa, el primer premi ha recaigut en C. Doltra, del Santiago Sobrequés i Vidal, mentre que el segon ha registrat un empat entre A. San Esteban, de Montessori-Palau; E. Martí, del Santiago Sobrequés i Vidal, i A. Costal, de La Salle.
Premis també a la postobligatòria
En la categoria de postobligatòria, la Flor Natural ha estat per a L. Montserrat, de l’Institut Ermessenda; l’Englantina, per a A. Sánchez, del Santiago Sobrequés i Vidal, i la Viola, per a A. Bonaset, de Maristes. En prosa, el tercer premi ha estat per a M. Puigdemont, de Vedruna; el segon, per a X. Casares, de Montessori-Palau, i el primer, per a D. Rios, també de Montessori-Palau.
L’acte s’ha tancat amb una intervenció de l’escriptora Mar Bosch, que ha encoratjat els joves a continuar escrivint i ha agraït al professorat la seva implicació per fomentar la creativitat literària. La jornada també ha inclòs actuacions musicals a càrrec de l’alumnat de batxillerat artístic de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal. El jurat ha estat format per representants del Servei Municipal de Biblioteques, del món literari, dels centres educatius, de la Universitat de Girona i dels Serveis Territorials d’Educació.
