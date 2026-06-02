Girona inicia obres d’emergència per reconstruir un talús inestable
L’actuació es fa al carrer de Ramon Ferràndiz i M. Bellés per garantir la seguretat de la zona
L’Ajuntament de Girona ha començat les obres per reconstruir el talús del carrer de Ramon Ferràndiz i M. Bellés. La intervenció s’ha tramitat per la via d’emergència perquè el terreny presenta problemes d’estabilitat i el consistori considera prioritari garantir la seguretat de la zona.
Els treballs han de permetre refer l’espai afectat i reduir el risc que el mal estat del talús pugui generar noves incidències. L’Ajuntament ha informat de l’inici de l’actuació a través de les xarxes socials, on ha remarcat el caràcter urgent de l’obra. La intervenció se centra en un punt del carrer on l’estat del terreny obliga a actuar amb rapidesa. El consistori no ha detallat, de moment, el calendari dels treballs ni si l’actuació comportarà afectacions a la mobilitat.
