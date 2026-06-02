Girona es prepara per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider'
La productora desplega una quinzena de caravanes en un aparcament de la ciutat i un envelat
La ciutat de Girona comença a transformar-se des d'aquest dimarts en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'aparcament que hi ha al carrer de la Font de l'Abat, al costat dels Ocine i des d'aquest dimarts es començarà el muntatge en un tram del carrer de Santa Clara. Al llarg de dimarts ja s'ha pogut veure l'aparcament en plena activitat en què hi ha una quinzena de caravanes instal·lades i un envelat per preparar diferents elements de la producció. El gruix d'afectacions pel rodatge arribarà al cap de setmana quan es preveuen restriccions de trànsit al carrer de Santa Clara, pels voltants de la catedral de Girona i a la plaça del Vi.
