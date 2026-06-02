Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
docents Gironaesfondrament Gironaincendi forestal GironaMercadonavespa asiàticacamions AP-7
instagramlinkedin

Girona es prepara per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider'

La productora desplega una quinzena de caravanes en un aparcament de la ciutat i un envelat

Les imatges dels preparatius per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' a Girona

Les imatges dels preparatius per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' a Girona

Veure Galeria

Les imatges dels preparatius per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' a Girona / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google
Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

La ciutat de Girona comença a transformar-se des d'aquest dimarts en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'aparcament que hi ha al carrer de la Font de l'Abat, al costat dels Ocine i des d'aquest dimarts es començarà el muntatge en un tram del carrer de Santa Clara. Al llarg de dimarts ja s'ha pogut veure l'aparcament en plena activitat en què hi ha una quinzena de caravanes instal·lades i un envelat per preparar diferents elements de la producció. El gruix d'afectacions pel rodatge arribarà al cap de setmana quan es preveuen restriccions de trànsit al carrer de Santa Clara, pels voltants de la catedral de Girona i a la plaça del Vi.

Les imatges dels preparatius per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' a Girona

Les imatges dels preparatius per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' a Girona / ACN

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
  2. Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
  3. Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
  4. Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
  5. S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
  6. Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
  7. La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
  8. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros

Girona es prepara per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider'

Girona es prepara per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider'

Girona celebra la 46a edició dels Jocs Florals Escolars amb la participació de cent alumnes

Girona celebra la 46a edició dels Jocs Florals Escolars amb la participació de cent alumnes

Les imatges dels preparatius per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' a Girona

Les imatges dels preparatius per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' a Girona

La trama dels empadronaments falsos: 600 certificats fraudulents i cobraments de fins a 600 euros

La trama dels empadronaments falsos: 600 certificats fraudulents i cobraments de fins a 600 euros

Detingut per un robatori violent amb estrebada al passeig Marítim d’Empuriabrava

Detingut per un robatori violent amb estrebada al passeig Marítim d’Empuriabrava

Una llanterna a la cuina delata tres lladres en un restaurant d’Amer

Una llanterna a la cuina delata tres lladres en un restaurant d’Amer

L’equip Mà Girònica UdG obté la quarta posició en la Competició Nacional de Mans Protèsiques

L’equip Mà Girònica UdG obté la quarta posició en la Competició Nacional de Mans Protèsiques

Les imatges de l'esquelet de cria de tapir al jaciment del Camp dels Ninots de Caldes

Les imatges de l'esquelet de cria de tapir al jaciment del Camp dels Ninots de Caldes
Tracking Pixel Contents