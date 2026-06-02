Jutgen tres acusats de segrestar un noi a Girona i aconseguir un rescat de 9.000 euros
S'enfronten a 9 anys i mig de presó cadascun i van enregistrar vídeos amb la víctima lligada i emmordassada
L'Audiència ha jutjat aquest dimarts tres acusats que s'enfronten a 9 anys i mig de presó cadascun per segrestar un noi a Girona la nit de l'11 de novembre del 2024 i aconseguir que la mare de la víctima pagués un rescat de més de 9.000 euros. El judici ha arrancat amb la declaració del jove, que ha explicat que tot va començar amb una desavinença arran d'una discussió per drogues. Aleshores, els processats el van colpejar i el van lligar i emmordassar i van fer una videotrucada a la mare de la víctima reclamant-li els diners. No el van alliberar fins que van aconseguir que pagués. Els tres processats han declarat al final i només han respost a les preguntes de les defenses. Al·leguen que tenen un llarg historial de consum de tòxics.
La víctima ha explicat que coneixia prèviament els processats. Tant els tres (dos homes i una dona) que s'asseuen al banc dels acusats com un quart a qui no han jutjat aquest dimarts perquè no l'han localitzat vivien o es trobaven sovint en un pis de Girona.
La nit de l'11 de novembre del 2024, va anar al pis -que ell mateix ja coneixia perquè hi havia anat abans- i els va oferir 'Tusi', que és el nom amb què es coneix popularment la cocaïna rosa.
La fiscalia exposa que a l'escrit d'acusació que, en realitat, no era cocaïna rosa sinó èxtasi en pols. Després va marxar del pis i hi va tornar poca estona després perquè li van trucar dient-li que volien "més substància".
Un cop al domicili, però, un dels homes li va començar a fer retrets i a recriminar-li que la droga que li havia proporcionat li havia "caigut malament". Llavors, tal com sosté la fiscalia i la víctima ha relatat, li va començar a propinar cops de puny "sobretot a la cara". Un dels processats es va sumar a l'atac "en presència" dels altres cos acusats.
A continuació, el van lligar i emmordassar mentre el continuaven colpejant. La víctima ha explicat que quan els atacants van començar a parlar entre ells preguntant "què feien amb ell" i, sabent que la seva mare l'ajudava econòmicament, van decidir demanar un rescat. Per això, van fer servir el seu telèfon per trucar a la seva mare.
La primera trucada va ser prop de la mitjanit. "Quan va despenjar, va escoltar com el seu fill, espantat i nerviós, li deia que el tenien segrestat i que volien cèntims o si no el matarien", recull la fiscalia. La mare ha declarat que en un primer moment es va quedar en xoc i no entenia què estava passant, fins que li van dir que mirés la videotrucada i aleshores va poder veure el seu fill lligat i emmordassat, mentre el colpejaven i amenaçaven de mort.
Rescat de 9.000 euros
D'entrada, li van sol·licitar 7.000 euros, però com que "trigava massa" a aconseguir-los, van augmentar el rescat a 9.000. Finalment, van quedar al caixer situat al carrer Nou amb Santa Clara i els hi va entregar els diners.
Abans d'alliberar la víctima, li van tornar a demanar a la dona que fes una transferència de mil euros més a la targeta del seu fill. La víctima ha exposat que el van acompanyar a retirar els diners, però només van aconseguir treure'n 800. Després, va poder tornar a casa.
La víctima ha explicat que, d'entrada, no va voler denunciar perquè "estava cagat" i tenia molta por a represàlies. També ha dit que el sospitós que no està localitzat i un dels processats són els qui el van colpejar, i que creu que els altres dos (un home i la dona) "no volien que passés tot allò" però tampoc podien "fer-hi res".
Finalment, un dels acusats va ser qui va anar als Mossos d'Esquadra l'endemà a denunciar els fets.
Els acusats han declarat al final del judici. El que va denunciar ha explicat que ho va fer perquè sabia que el que havia passat no estava bé i ha asseverat que l'implicat que no està a disposició de la justícia "l'obligava" a fer coses que no volia.
Els tres processats han respost només a les preguntes de les defenses, encapçalades pels lletrats Pablo Luna, Natàlia Frigola i Míriam Campa. La noia s'ha desvinculat dels fets i ha dit que no hi va participar i que no va poder fer res per aturar-ho. Els altres dos exposen que tenen un llarg historial de consum de tòxics i també han rebut tractament psiquiàtric o psicològic per trastorns.
La mare de la víctima només ha recuperat poc més de mil euros dels diners que va entregar als segrestadors. Els agressors van enregistrar nombrosos vídeos i van fer fotos tant de la víctima emmordassada i lligada com d'ells mateixos amb els feixos de bitllets, que s'han reproduït al judici,.
La fiscalia els acusa d'un delicte de segrest, un delicte d'amenaces i un delicte lleu de lesions. Segons informa el TSJC, sol·licita una pena de 9 anys i mig de presó per a cadascun.
El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros