L’equip Mà Girònica UdG obté la quarta posició en la Competició Nacional de Mans Protèsiques

El prototip desenvolupat per estudiants de la universitat va superar deu de les catorze proves que simulaven activitats quotidianes en la competició

Una de les proves de la competició. / UdG

Redacció

Girona

L’equip Mà Girònica UdG, format per estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, va acabar en quarta posició a la segona edició de la Competició Nacional de Mans Protèsiques, organitzada per la Universitat Politècnica de València. El resultat és especialment destacable perquè era la primera vegada que l’equip gironí participava en aquest certamen de disseny i construcció d’una pròtesi de mà, mentre que els tres primers classificats ja acumulaven experiència en competicions similars.

La prova es va fer el 15 de maig a València i el prototip desenvolupat per la UdG va superar amb èxit deu de les catorze proves plantejades. Els exercicis simulaven activitats quotidianes de persones amb diversitat funcional, com ara manipular gots de plàstic, obrir un llibre i col·locar-hi un punt de lectura o llençar una pilota per sobre d’una xarxa.

Debut amb nota

L’equip ha estat coordinat pels professors de l’àrea d’Enginyeria Mecànica Daniel Trias i Joan Andreu Mayugo i l’han integrat deu estudiants dels graus d’Enginyeria Mecànica, Biomèdica, Electrònica i Automàtica, Tecnologies Industrials i Informàtica: Eira Membrive, Noa Pararol, Miquel Coll, Lluís Francesc Collell, Sònia Carrasco, Eloi Fernández, Pau Grabulosa, Laia Moreno, Luis Ramírez i Pol Verdaguer.

L'equip de la universitat. / UdG

El projecte també ha comptat amb un paper clau de Carina Carbajal, definida pel mateix equip com un “membre indispensable”, que ha fet d’usuària i de pilot de la pròtesi durant la competició. Tots en destaquen “el seu bon caràcter i entusiasme”.

Segons expliquen els professors coordinadors, “més enllà del resultat, la participació ha suposat una experiència d’alt valor formatiu”, perquè ha permès als estudiants treballar en un repte real, afrontar condicionants tècnics i prendre decisions de disseny orientades a donar resposta a necessitats concretes. També remarquen que aquesta experiència “ha potenciat la integració de coneixements de diverses disciplines i el desenvolupament d’una solució funcional mitjançant processos iteratius”.

A més, subratllen que la iniciativa “ha contribuït a reforçar competències transversals essencials com la creativitat, la resolució de problemes i el treball en equip, sovint difícils d’incorporar en el marc convencional de les assignatures”.

La participació de Mà Girònica UdG reforça l’aposta de l’Escola Politècnica Superior per una formació pràctica, interdisciplinària i orientada a la resolució de reptes reals. La pròxima edició de la competició es farà el 2027 a la Universitat Politècnica de Catalunya, i l’equip gironí ja busca col·laboracions amb institucions i empreses per donar continuïtat al projecte.

