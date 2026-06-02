L'incendi forestal a Sant Gregori crema 0,27 hectàrees i apunta a una línia elèctrica com a possible causa
Els Bombers van donar per extingit el foc al cap de quatre hores
L'incendi forestal de Sant Gregori va cremar dilluns a la tarda 0,27 hectàrees de vegetació entre la zona de Costa Bruta i la riera Bullidors. El foc podria haver estat causat per una línia elèctrica, d’acord amb les primeres valoracions dels Agents Rurals.
L’avís de l’incendi es va rebre poc després de les quatre de la tarda i fins al lloc s’hi van desplaçar inicialment 13 dotacions dels Bombers, una de les quals era un mitjà aeri. Els efectius van treballar per ancorar la cua de l’incendi i evitar-ne la progressió, mentre els equips especialitzats actuaven amb eines manuals al flanc esquerre i es feien descàrregues al cap i al flanc dret del foc.
Els Bombers van donar l’incendi per controlat cap a dos quarts de sis de la tarda, quan els mitjans aeris encara feien les últimes descàrregues. Tot i això, una dotzena de dotacions terrestres van continuar treballant a la zona per rematar punts calents i assegurar el perímetre.
Finalment, el foc es va donar per extingit a les vuit i deu minuts del vespre. Segons el balanç facilitat pels cossos d’emergències, l’incendi va afectar una superfície de 0,27 hectàrees.
Subscriu-te per seguir llegint