Guanyem Girona fa balanç del mandat i defensa la continuïtat del projecte
L’habitatge, la transformació urbana, una ciutat que «prioritzi les persones» i una Girona «plena de vida» han centrat un acte de la formació sobre el present i el futur de la ciutat
Salellas ha reivindicat haver desencallat projectes històrics que feia més d’una dècada que estaven encallats i haver obert una nova etapa de transformació per a la ciutat
Guanyem Girona ha celebrat avui un acte polític obert a la ciutadania per fer balanç dels tres anys al capdavant del govern municipal i situar les eleccions del 2027 com a horitzó per donar continuïtat al projecte iniciat aquest mandat. La trobada, celebrada quan falta un any per als pròxims comicis municipals, ha repassat l’acció de govern i exposar els principals reptes de futur de la ciutat.
L’acte inlcós una conversa entre l’alcalde de Girona i cap de llista de Guanyem per al 2027, Lluc Salellas i Vilar, i tres veïns de la ciutat, La conversa va abordar qüestions vinculades al dia a dia dels barris i als debats que marcaran els pròxims anys, com l’habitatge, la transformació urbana, l’espai públic i el model de ciutat.
En la seva intervenció, Salellas ha defensat que els tres anys de mandat han permès “posar Girona en marxa” després d’un període que va qualificar d’estancament. L’alcalde situa l’habitatge com una de les prioritats polítiques de Guanyem des de l’entrada de la formació al consistori, l’any 2019, i reivindica un canvi de rumb en aquesta matèria després de més de quinze anys sense noves promocions d’habitatge assequible a la ciutat.
Segons Salellas, aquest canvi es concreta en noves promocions d’habitatge assequible, la compra de pisos per ampliar el parc públic i mesures per reforçar l’ús residencial de l’habitatge, com la regulació dels habitatges d’ús turístic. L’alcalde ha explicat que actualment hi ha 770 habitatges en marxa i 800 més previstos per als pròxims anys.
El cap de llista de Guanyem també ha destacat projectes urbans que, segons va dir, feia més d’una dècada que estaven pendents. Entre els exemples citats hi ha el nou Trueta, la plaça Espanya, la plaça Catalunya, el carrer Barcelona, el carrer de la Creu, el Pla de Barris del Pont Major, la coberta de Fontajau i la passera Cristina Cervià.
Salellas vincula aquestes actuacions a la voluntat d’avançar cap a una ciutat amb més espai públic per als vianants, nous punts de trobada i entorns escolars més segurs i saludables. També defensa un model de ciutat connectada amb el seu entorn, amb paper de capitalitat i amb atenció als barris, al català i al sentiment de pertinença.
“Fa tres anys ens vam presentar amb una idea molt clara: fer un govern centrat en Girona i en millorar la vida de la seva gent. Una ciutat amb més habitatge, amb espai públic per a les persones i pensada per viure-hi. Avui aquest canvi ja està en marxa i ara toca consolidar aquest canvi”, ha afirmat.
La formació ha tancat l’acte situant les eleccions municipals del 2027 com el pròxim objectiu polític, després d’haver anunciat a l’abril la candidatura de Lluc Salellas per intentar revalidar l’alcaldia aconseguida el 2023. Guanyem defensa que el repte és mantenir la línia iniciada des del govern municipal i continuar desplegant les polítiques impulsades aquest mandat.
“Hem demostrat que Girona pot avançar i que els canvis són possibles. Ara toca consolidar aquest canvi perquè la ciutat continuï transformant-se i no es torni a aturar”, ha dit Salellas
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