El Tour del Talent de la Fundació Princesa de Girona tanca amb més de 56.000 participants
La cinquena edició ha recorregut cinc ciutats i ha servit per anunciar els guanyadors dels Premis Princesa de Girona 2026
El Tour del Talent, impulsat per la Fundació Princesa de Girona amb TRIVU com a entitat impulsora, ha tancat la seva cinquena edició amb més de 56.000 participants en prop de 350 activitats celebrades entre els mesos de febrer i maig. La gira ha recorregut Sant Boi de Llobregat-Baix Llobregat, Osca, Alcalá de Henares, Granada i Múrcia, i ha comptat amb el suport de més de 100 empreses i institucions.
La iniciativa s’ha consolidat com una plataforma per activar el talent jove i generar oportunitats de desenvolupament personal i professional. La programació ha combinat ocupabilitat, orientació acadèmica, innovació educativa, emprenedoria, intel·ligència artificial, benestar emocional, cultura, esport i tecnologia. A més dels participants en les activitats principals, prop de 18.000 persones han assistit a propostes complementàries de caràcter lúdic, cultural i esportiu.
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat el seu format comarcal. A la primera parada, a Sant Boi de Llobregat, el Tour va estendre la programació a Castelldefels, Gavà i Viladecans, amb l’objectiu d’apropar les activitats a més joves del Baix Llobregat. També s’ha reforçat la voluntat de deixar un llegat als territoris visitats, amb iniciatives que puguin tenir continuïtat més enllà del pas de la gira.
Un dels eixos principals del Tour ha estat l’anunci dels Premis Princesa de Girona 2026, que s’han donat a conèixer en les diferents parades. Els guardonats són Hatim Azahri Akhnous, en la categoria Social; Patricia Aymà, en CreaEmpresa; Mercedes Bidart, en Internacional CreaEmpresa; José Eduardo Méndez, en Internacional Recerca; Gemma Blasco, en Art, i Rafael Luque, en Recerca.
La comunitat de premiats Princesa de Girona també ha tingut un paper destacat durant el recorregut. A través de sessions d’inspiració, trobades i activitats amb joves, diversos guardonats de diferents edicions han compartit les seves trajectòries en àmbits com l’emprenedoria, la creativitat, la ciència, la innovació, el lideratge i l’impacte social.
L’ocupabilitat
L’ocupabilitat ha estat un altre dels grans eixos de la cinquena edició. El Tour ha inclòs fòrums de talent, sessions de speed mentoring, fires d’ocupació, trobades amb empreses i visites professionals a centres de recerca i companyies capdavanteres. També hi ha tingut un pes destacat la transformació tecnològica, amb el curs «Preparats, llestos, IA!» i activitats vinculades a la cultura digital, la ciberseguretat, els videojocs, la robòtica i la tecnologia aplicada.
El programa també ha posat l’accent en l’esport com a escola de valors. Durant la parada de Múrcia, el tennista Carlos Alcaraz va participar en una conversa sobre constància, aprenentatge i superació. La gira també ha servit per donar visibilitat al nou guardó vinculat als valors dels joves esportistes i a referents de disciplines diverses.
La cultura i el benestar emocional han completat la mirada integral del Tour. El programa AmplificARTE ha apropat experiències musicals a estudiants per treballar la gestió emocional, mentre que la programació ha inclòs recitals lírics, dansa urbana, slam poetry, tallers artístics i activitats literàries.
El director general de la Fundació, Salvador Tasqué, ha destacat que el Tour «continua creixent» i que s’ha convertit en una eina «necessària i eficaç» per a moltes ciutats gràcies a la col·laboració publicoprivada. En cinc anys, el Tour del Talent ha superat els 160.000 participants i ha passat per 25 ciutats, consolidant una xarxa d’aprenentatge, inspiració i desenvolupament de competències per als joves.
