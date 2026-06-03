ERC Girona avala la coalició amb Moviment Gironí per a les municipals amb un 78% dels vots
L'alcaldable confia en una Girona que aprofiti les oportunitats amb un rumb clar, després de l'aprovació de la candidatura conjunta
Els militants de la secció local d'ERC han avalat aquest dimecres al vespre la col·laboració d'Esquerra amb la plataforma Moviment Gironí creada per l'exalcalde de Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès, Marc Puigtió. D'aquesta manera, el nom de la candidatura per a les municipals serà Esquerra Republicana-Moviment Gironí. La proposta ha estat validada amb el 78% dels vots a favor, mentre que un 6% ha votat en contra i un 16% en blanc.
En un comunicat, els republicans han explicat que l'acord té l'objectiu de "crear una candidatura forta, renovada i amb empenta que reconnecti amb les demandes, necessitats i inquietuds dels gironins" amb la finalitat d'assolir "els millors resultats en les municipals". Per contra, la junta que va dimitir a principis d'any ha exposat que és "una oportunitat perduda per construir un projecte més ampli, participatiu i integrador per a la secció local".
Els president de l'executiva local, Salva Romero, ha destacat que la candidatura "combina el bo i millor de l’experiència i solidesa del sobiranisme progressista d’Esquerra Republicana amb la proposta estrictament local de Moviment Gironí". Per altra banda, l'alcaldable, Marc Pugitió, ha assegurat que treballa "per una Girona que sap aprofitar les seves oportunitats, que vol aspirar a tot sense deixar de ser Girona i que sap on vol anar amb un rumb clar de futur".
Les sigles
Ara, ha quedat validat el nom d'Esquerra Republicana-Moviment Gironí per a les municipals.En un principi, però, Puigtió era partidari de presentar-se a les eleccions amb les sigles de la plataforma, obviant les d'ERC. Tanmateix, en el porta a porta de precampanya que ha fet en diferents barris de la ciutat, ja ha entregat informació amb els logotips dels republicans i Moviment Gironí.
Fa un any, la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, va assegurar en una publicació a les xarxes socials que “ERC, com sempre", es presentaria "amb la seva marca a les principals ciutats del país”. La bona entesa entre Puigtió i Alamany es va fer palesa fa unes setmanes amb un vídeo que van penjar conjuntament a les xarxes socials passejant per la ciutat.
Mesos de canvi
ERC ha viscut un procés de canvi en els últims mesos. Primer, amb l'elecció de Marc Puigtió (encara regidor a Sant Julià) com a cap de llista per a les eleccions municipals de 2027 el setembre de l'any passat. Ho va fer amb polèmica, per només un vot de diferència que anava a favor del candidat perdedor, Adam Manyé, i va ser declarat nul. El cas va acabar sent validat per la comissió de garanties setmanes més tard.
També s'ha canviat l'executiva local. L'anterior, presidida per Joan Sibill, va dimitir en bloc el febrer, abans d'una moció de censura que van presentar més de la meitat dels militants. De fet, a l'octubre van entrar 22 militants nous al partit, tots del costat de Puigtió. L'actual president és Salva Romero, també afí a l'alcaldable. L'executiva sortint sempre va criticar les formes, tot i que fa unes setmanes va celebrar que, finalment, Puigtió posés el logotip d'ERC en la precampanya.
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