MercaGirona estrena controls d’accés i punts de càrrega
L’Ajuntament ha invertit uns 126.000 euros en un nou sistema intel·ligent d’entrada al recinte i dues estacions per a patinets elèctrics alimentades amb plaques fotovoltaiques
L’Ajuntament de Girona ha incorporat diverses millores a les instal·lacions de MercaGirona amb l’objectiu de modernitzar l’equipament i reforçar-ne la competitivitat. Les actuacions inclouen la instal·lació d’un nou sistema de control i pagament intel·ligent per accedir al recinte i la posada en funcionament de dues estacions de càrrega per a patinets elèctrics alimentades amb plaques fotovoltaiques.
Les dues inversions sumen uns 126.000 euros, amb l’IVA inclòs, i s’inscriuen en el projecte «Menja’t Girona», finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation. Segons el consistori, les actuacions s’alineen amb els objectius d’eficiència energètica i digitalització i han de permetre millorar el funcionament d’un espai on cada dia es concentren treballadors, clients, proveïdors i vehicles.
Facilitar l’entrada al recinte
Pel que fa al sistema d’accés, l’actuació ha tingut un cost de 86.031 euros i inclou la instal·lació de barreres, càmeres i una centraleta de pagament, així com el programari de gestió integrat amb els sistemes municipals d’informació, accessos i cobrament. L’objectiu és facilitar l’entrada al recinte, millorar l’eficiència operativa i reforçar la seguretat de l’equipament. A més, també s’ha implantat un sistema independent de control d’accés a l’interior de MercaGirona, amb identificació electrònica, per regular l’entrada a determinades zones de l’edifici mitjançant mecanismes de validació digital.
D’altra banda, MercaGirona també disposa de dues estacions de recàrrega per a patinets elèctrics, amb una capacitat de vuit vehicles cadascuna. Aquestes instal·lacions funcionen amb plaques fotovoltaiques i ofereixen càrrega gratuïta durant les hores en què les plaques produeixen energia. El cost d’aquesta actuació ha estat de 39.990,50 euros. Les estacions també serveixen com a aparcament segur per als patinets i funcionen a través d’un sistema intel·ligent de gestió remota de les persones usuàries. La plataforma permet consultar l’ocupació i la disponibilitat de places, l’estat de càrrega de cada punt i de les bateries, així com registrar estadístiques d’ús. El servei és gratuït per a totes les persones usuàries autoritzades de MercaGirona.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, defensa que aquestes actuacions suposen «un pas endavant per modernitzar MercaGirona i reforçar-ne la competitivitat». Segons Geis, les millores han de permetre guanyar «en eficiència, seguretat i qualitat del servei» en un equipament que considera «estratègic» per a la ciutat.
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