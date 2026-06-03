Girona poda 45 arbres del carrer de Joan Bruguera perquè no toquin les façanes
Els treballs formen part del manteniment de l’arbrat viari i es fan amb maquinària elevadora per accedir a les capçades
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L’Ajuntament de Girona ha iniciat els treballs de poda de l’arbrat del carrer de Joan Bruguera, a l’Eixample sud. L’actuació forma part de les tasques de manteniment de l’arbrat viari de la ciutat i té com a objectiu evitar que les branques arribin a les façanes dels edificis.
Els treballs afecten un total de 45 exemplars situats al llarg del vial. Per dur a terme la poda, s’utilitza maquinària elevadora que permet als operaris accedir a les capçades dels arbres i retirar les branques que poden generar molèsties als veïns o interferir amb els habitatges.
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