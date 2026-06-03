L'Ajuntament de Girona participa en una iniciativa europea per reforçar la democràcia local
La iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat, culminarà amb l'elaboració d'una estratègia municipal pròpia d'acció europea
L’Ajuntament de Girona participa en el programa de formació “Lideratge local per la democràcia europea”, una iniciativa impulsada per Eurocities amb el suport de la Generalitat de Catalunya i adreçada a municipis catalans. El projecte, que va arrencar aquest abril i s’allargarà fins a finals d’any, neix en un context marcat pel qüestionament creixent dels valors democràtics, l’auge dels moviments populistes i d’extrema dreta, la polarització i l’impacte de les tecnologies digitals sobre la confiança ciutadana en les institucions.
L’objectiu del programa és reforçar la capacitat dels responsables polítics municipals i dels equips tècnics encarregats d’afers europeus per donar resposta a reptes com la desinformació i actuar de manera estratègica en defensa de la democràcia tant en l’àmbit local com dins la Unió Europea. En el cas de Girona, la participació es canalitza a través del Gabinet d’Estudis Socials i Europeus i compta amb una doble representació, política i tècnica, encapçalada pel tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer.
Aldeguer ha destacat que “la participació en aquest programa formatiu d'Eurocities permet continuar aprofundint en la vocació europea de la ciutat de Girona i consolidar la relació amb altres ciutats europees amb interessos similars a través d’una de les xarxes de ciutats europees més consolidades i actives en el moment actual”.
Mentoria amb Oulu i viatge a Brussel·les
El programa combina un sistema de mentoria ciutat a ciutat amb diverses sessions de formació. En el cas de Girona, l’intercanvi es farà amb Oulu, a Finlàndia, amb entre quatre i cinc trobades en línia al llarg dels deu mesos de durada del projecte. El calendari inclou també una trobada presencial a Barcelona amb totes les ciutats participants a finals del 2026 i un viatge a Brussel·les previst per al mes de novembre per conèixer de prop les institucions europees.
A més de Girona, en el programa hi participen Vic, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa i el Vendrell, municipis convidats per la Generalitat a través del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea per la seva trajectòria en l’àmbit de la cooperació europea. Tot i que la iniciativa està promoguda per Eurocities, no es limita només als membres d’aquesta xarxa. De fet, Girona no en forma part, ja que està integrada a Eurotowns, com també passa amb altres ciutats participants. Les ciutats mentores, en canvi, sí que formen part d’Eurocities i tenen una àmplia experiència en acció internacional.
Una estratègia pròpia d’acció europea
La participació en aquest programa ha de servir per consolidar la presència de Girona en espais internacionals d’interès i reforçar la seva capacitat d’incidència en l’agenda urbana europea. La iniciativa també vol ajudar la ciutat a posicionar-se com un actor actiu en els processos de cooperació i innovació urbana a escala europea.
Al final del procés, cada ciutat participant haurà d’elaborar una breu estratègia municipal d’acció europea. En el cas de Girona, aquest document complementarà l’Estratègia de Relacions Internacionals i el Pla Director de Cooperació Europea, dos instruments en què la ciutat ja està treballant.
Eurocities és una de les principals xarxes urbanes del continent i agrupa més de 200 grans ciutats europees, que representen més de 150 milions de persones en 38 països. La seva missió és promoure ciutats més sostenibles, inclusives i innovadores, i facilitar espais de cooperació, incidència política, formació i intercanvi d’experiències per afrontar reptes globals com el canvi climàtic, la transició digital, la mobilitat sostenible o la inclusió social.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris