Les 38 comunitats veïnals de Girona que s'oposen a la sala de concerts presentaran al·legacions
Els veïns de Girona qüestionen el projecte urbanístic i l'activitat del futur equipament per la seva incompatibilitat amb l'entorn residencial
38 comunitats de veïns de l'entorn del carrer d'Emili Grahit de Girona s'han organitzat per presentar al·legacions en contra de la nova sala de concerts projectada en aquest carrer. En un comunicat expliquen que el debat no només s'ha de centrar en les "condicions tècniques de l'interior del local", sinó que també s'ha de tenir en compte "l'impacte exterior de l'activitat sobre el descans i la convivència veïnal".
La coordinació veïnal es va formalitzar aquest dilluns en una trobada celebrada al Col·legi de Veterniaris de Girona, ubicat al número 10 del carrer Emili Grahit, a tocar del nou equipament projectat (ha d'anar al número 2). En aquesta reunió es va acordar posar a disposició de les comunitats un text d'al·legacions perquè el "puguin valorar, aprovar en junta i registrar formalment" davant l'Ajuntament.
Les al·legacions que es preveuen presentar al consistori qüestionen el projecte urbanístic, l'activitat que es vol dur a terme i la compatibilitat amb l'entorn. Els veïns remarquen que "es tracta d’una zona amb ús residencial dominant, que l’edifici forma part d’un conjunt immobiliari residencial i que cal valorar amb rigor les exigències d’aparcament, mobilitat i convivència associades a una activitat recreativa d’aquest tipus".
"Es tracta d’una zona amb ús residencial dominant, l’edifici forma part d’un conjunt immobiliari residencial i cal valorar amb rigor les exigències d’aparcament, mobilitat i convivència associades a una activitat recreativa d’aquest tipus", remarquen els veïns
Recollida de firmes
L'Ajuntament, per ara, ha denegat la llicència als impulsors per no complir amb una sèrie de requisits, però va obrir la porta a què la poguessin tornar a demanar complint tots els criteris. Els veïns, creuen que és "necessari actuar de manera preventiva, coordinada i institucional".
Per això, en la trobada d'aquest dilluns es va acordar iniciar una recollida de firmes. A grans trets avisen de les conseqüències derivades de la nova sala de concerts, com ara el tema dels sorolls, les entrades i sortides del públic en horari nocturn i de matinada, les concentracions de persones a la via pública, la convivència, el descans, la mobilitat, l'aparcament o la seguretat dels espais més pròxims a l'equipament.
Tot i que ara hi ha 38 comunitats mobilitzades, es fa una crida a altres que puguin resultar afectades perquè s'adhereixin a la iniciativa. Els veïns tampoc descarten fer altres accions per mostrar el rebuig a l'obertura de l'equipament.
La sala de concerts
Els promotors de la sala de concerts ubicada al número 2 del carrer Emili Grahit, on ara hi ha un local anomenat Ohkey Foods, que ja és propietat dels impulsors, preveien obrir l'equipament el setembre. Van assegurar fa unes setmanes que complien amb tots els requisits per realitzar l'obertura. La seva idea és fer-hi actuacions musicals d'artistes i grups de renom els divendres i dissabte, mentre que els altres dies serviria per dur a terme assajos i actuacions d'artistes locals.
La sala tindrà una capacitat per a unes 500 persones i s'anomenarà "Alter", que combina les paraules "alternatiu" i "Ter", ja que inicialment la sala s'havia de fer al pont de la Barca, a tocar del riu. L'horari d'obertura que volien dur a terme era de cinc de la tarda a tres de la matinada i els divendres i dissabte fins a les cinc.
Tot això, però, està paralitzat. El regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, va assegurar fa unes setmanes en una entrevista a la ràdio municipal, Girona FM, que no obririaa el setembre perquè la llicència demanada "no compleix els requisits que hauria de complir". Per això, se li havia fet un "requeriment de deficiències".
Cal recordar que els mateixos impulsors d'aquesta sala, inicialment, en van projectar una amb les mateixes característiques el 2023 al pont de la Barca. També va rebre una forta oposició veïnal per part dels veïns de Fontajau i Sant Ponç i l'Ajuntament va denegar dues vegades la llicència. La primera, perquè a l'edifici annex hi havia una persona. Un cop tombat aquest petit immoble en mal estat per part dels impulsors, també es va tornar a denegar quan l'Ajuntament, en el ple de març d'aquest any, va aprovar suspendre es tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca.
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