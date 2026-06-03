Locals de la Rambla de Girona veuen perillar el futur: «Amb quatre taules no surt a compte continuar»
Dos propietaris denuncien que els nous criteris de l’ordenança del 2023 preveuen reduccions de 12 a 4 taules i de 32 a 6
Alguns locals de la Rambla de la Llibertat de Girona veuen perillar el seu futur per la reducció de terrasses que l’Ajuntament preveu fer efectiva properament en aquest punt del Barri Vell. La mesura forma part de l’ordenança de terrasses aprovada l’últim trimestre del 2023, que, a grans trets, implica un control més intensiu d’aquests espais i també fixa com s’han de distribuir en ubicacions singulars de la ciutat, com la Rambla. Dos propietaris afectats denuncien que l’aplicació dels nous criteris pot fer inviable l’activitat de negocis que depenen gairebé del tot de l’espai exterior.
«Amb quatre taules no surt a compte continuar», alerta Fina Sala, propietària del local del número 27 de la Rambla, on anteriorment hi havia l’R27 Campus i que té llogat des del 2021. Segons explica, l’establiment disposava d’unes 12 taules a la terrassa i ara la previsió és que en pugui tenir només 4. Sala assegura que el llogater ja li ha traslladat que, amb aquesta reducció, no veu viable mantenir l’activitat. «Ja m’ha dit que deixen el lloguer, que se’n vol anar», afirma.
La propietària remarca que el local no té prou espai interior per compensar la pèrdua de taules a l’exterior i que, per tant, la terrassa és essencial per sostenir el negoci. També qüestiona els criteris aplicats per l’Ajuntament i considera que no es pot valorar igual un restaurant amb llicència d’activitat que altres establiments amb característiques diferents. «La mateixa vara de mesurar no serveix per a tothom», sosté Sala, que assegura que estan estudiant si la decisió s’ajusta a la legalitat i no descarta portar el cas als jutjats si consideren que no s’ha actuat correctament.
«Converteix el nostre bar en inviable»
El malestar també l’ha expressat Arnau Calonge, vinculat a un petit bar situat a l’inici de les voltes de la Rambla. En el seu cas, denuncia que el local podria passar de 32 taules i 84 cadires a només 6 taules. «Converteix el nostre bar en inviable, absolutament», afirma. Calonge explica que l’establiment fa més de vint anys que té terrassa i que el local pràcticament no disposa d’aforament interior, ja que l’espai està ocupat per la cuina, la barra, dos lavabos i un petit magatzem.
Segons relata, els canvis no els van arribar d’entrada a través d’una notificació formal com a propietat, sinó per les converses que una tècnica municipal hauria mantingut amb els llogaters del bar. Calonge assegura que aquests van acabar presentant una nova sol·licitud amb menys taules davant la possibilitat de quedar-se sense llicència de terrassa. El propietari considera que l’Ajuntament hauria de valorar cada cas de manera individual i tenir en compte l’impacte real sobre els petits negocis.
Els dos propietaris asseguren que no s’oposen a ordenar l’espai públic ni a regular les terrasses, però reclamen més diàleg i criteris clars abans que la reducció es faci efectiva. També critiquen que, com a propietaris, no hagin rebut cap comunicació directa sobre l’abast dels canvis i hagin conegut la situació a través dels llogaters o d’altres persones vinculades al sector.
Calonge i Sala tenen prevista una reunió amb el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, i la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, per traslladar-los la seva preocupació. Els afectats defensen que les terrasses formen part de la vida de la Rambla i alerten que una reducció molt severa pot acabar expulsant negocis de restauració del centre històric. Segons sostenen, si aquests locals no poden continuar, l’espai pot perdre activitat i acabar substituït per altres usos comercials amb menys vida de carrer.
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