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Presenten per primera vegada a Girona la festa dels toros de Ceret

Divendres vinent, al bar Cuéllar del barri de Vila-Roja

Imatge de la festa de l'any passat, amb la plaça de toros de Ceret engalanada amb senyeres.

Imatge de la festa de l'any passat, amb la plaça de toros de Ceret engalanada amb senyeres. / David Cordero

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Albert Soler

Albert Soler

Girona

L’ADAC (Associació d'Aficionats de Ceret) presentarà les curses de braus 2026 divendres vinent (19h) al bar Cuéllar de Girona, al barri de Vila-Roja. És la primera vegada que la fira de Ceret, on tradicionalment solen anar molts aficionats catalans als toros, fa la seva presentació a Girona, ja que normalment la du a terme a Barcelona. A més de presentar els actes que tindran lloc a la localitat nord-catalana els dies 11 i 12 de juliol, i de projectar diversos videos, l’acte comptarà amb la presència de Mario Vilau, «noviller» català que va ser el gran triomfador de la Liga nacional de novilladas 2025, una de les grans promeses actuals del toreig, així com de Maxime Solera, torero ja confirmat en corrides “dures”, que porta anys torejant a Ceret. Albert Soler, periodista del Diari de Girona, serà el convidat especial a l’acte i moderador.

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