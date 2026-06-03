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Salt inverteix 169.300 euros en millores a nou habitatges per incorporar-los a la borsa pública

Els gestiona Gestora Nou Salt i es destinaran al lloguer social

Un dels pisos que s'han rehabilitat.

Un dels pisos que s'han rehabilitat. / ACN

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ACN

ACN

L'Ajuntament de Salt ha invertit 169.300 euros en obres de millora a nou habitatges per incorporar-los a la borsa pública. Els pisos, gestionats per la Gestora Nou Salt, es destinaran al lloguer social i la voluntat és que es puguin adjudicar durant aquest any. "Estem reforçant el parc d’habitatge públic amb una mirada molt clara: garantir que les famílies de Salt tinguin oportunitats reals d’accedir a un habitatge digne i assequible”, afirma l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón. La rehabilitació d'aquests habitatges s'emmarquen en la voluntat d'incrementar el parc de lloguer social i donar resposta a la demanda existent, que es gestiona des de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH).

Alguns d’aquests pisos provenen de les adquisicions que l’Ajuntament va fer l’any passat a través del tanteig i retracte, una fórmula que va permetre comprar sis habitatges en l'exercici anterior amb un import global superior als 240.500 euros.

"La compra de pisos per tanteig i retracte i la rehabilitació d’habitatges municipals són eines imprescindibles que en els últims anys ha permès ampliar l’oferta d’habitatge públic a Salt per donar resposta a una demanda creixent", remarca l'alcaldessa.

La cuina d'un dels habitatges que s'han rehabilitat.

La cuina d'un dels habitatges que s'han rehabilitat. / ACN

Enguany, ja s'han adjudicat sis pisos a famílies o ciutadans que compleixen els criteris del Reglament d’Accés a l’Habitatge de Salt, aprovat el 2021. La previsió és que aviat es puguin adjudicar cinc pisos més, actualment amb les obres acabades o en fase final.

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El parc d’habitatge públic de Salt és d’uns 225 immobles, incloent-hi la trentena llarga d’habitatges cedits per particulars perquè sigui l’OLH qui en gestioni l’ús i l’adjudicació. Del total, 145 estan adjudicats segons els perfils previstos al reglament municipal. El col·lectiu més nombrós és el de persones o famílies d’entre 35 i 65 anys (66%), seguit per un 10% de joves de menys de 35 anys, un 8,49% d’estudiants i un 6,60% de persones grans de més de 65 anys, segons les últimes dades de la Gestora Nou Salt. La resta d’adjudicacions corresponen a allotjament temporal, pisos d’inclusió o habitatges per a persones amb diversitat funcional o dependència.

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