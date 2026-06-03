La Universitat de Girona acull la cloenda del programa UniAct! per a la cooperació transformadora
Un curs interuniversitari de justícia global ha format 1.066 participants, destacant l'impacte en el compromís ètic i la ciutadania global
La Universitat de Girona (UdG) ha acollit aquest dimecre l’acte de cloenda i projecció futura del programa UniAct! - Universitats en Acció per una Cooperació Transformadora, una iniciativa conjunta de les universitats públiques i privades de Catalunya per reforçar el paper del món universitari com a agent clau en la cooperació al desenvolupament i la justícia global.
La jornada, celebrada a la Sala de Graus Pep Nadal de l’edifici de Sant Domènec, ha reunit prop d’un centenar de representants institucionals, acadèmics i agents de la cooperació. La trobada ha servit per presentar els resultats d’un projecte que es va posar en marxa el 2024 i que ha estat liderat per la mateixa UdG dins la Xarxa Tècnica de Cooperació, Voluntariat i Refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya, amb finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i en coordinació amb el Departament de Recerca i Universitats.
L’acte de benvinguda vha comptat amb la participació de Gerard Graells del Bas, director de l’ACCD, i del vicerector d’Internacionalització de la UdG, Josep Vila Subirós, que han posat l’accent en la necessitat de consolidar aliances entre les universitats i els actors de la cooperació.
Formació, recerca i sensibilització
Durant el desplegament del programa s’han impulsat set línies de treball coordinades per diferents universitats, centrades en àmbits com la formació en justícia global, la recerca en cooperació, els drets humans per a futurs professionals, l’aprenentatge servei, el disseny d’instruments i incentius per a la cooperació al desenvolupament, els mecanismes d’actuació davant emergències i la creació de continguts divulgatius.
Una de les iniciatives més destacades ha estat el curs interuniversitari de justícia global, ofert simultàniament a deu universitats catalanes. La formació, estructurada en dotze blocs temàtics, ha sumat 1.394 persones inscrites i 1.066 participants que l’han completada, amb una valoració mitjana de 4,3 sobre 5. Segons els responsables del projecte, un dels aspectes més ben valorats ha estat l’impacte del curs en el compromís ètic i en la construcció d’una ciutadania global.
El programa també ha impulsat accions de sensibilització com la sèrie de videopòdcasts “Veus de cooperació”, formada per cinc episodis dedicats a grans eixos temàtics i amb participació d’acadèmics, estudiants i representants d’organitzacions socials. El cicle ja ha superat les 1.500 visualitzacions i s’ha consolidat com a recurs pedagògic i divulgatiu.
Un dels moments centrals de la jornada va ser la conferència “Voces que cuentan - mujeres y libertad de expresión en Nicaragua”, a càrrec de la periodista i defensora de drets humans nicaragüenca Arlen C., que va reflexionar sobre la intersecció entre feminisme, drets humans i llibertat d’expressió en contextos adversos.
Continuïtat i projecció futura
Després del balanç final del projecte, representants de les universitats catalanes van exposar els principals resultats i els impactes assolits en els àmbits de la formació, la sensibilització i la incidència. Tot seguit, Marta Grau Repullo, cap d’àrea de Comunicació i Educació Global de l’ACCD, va presentar les següents passes del programa i va remarcar la voluntat de donar-li continuïtat i consolidar-lo com un espai de referència en la cooperació universitària.
La cloenda va anar a càrrec del rector de la UdG, Josep Calbó Angrill, que va subratllar el “doble sentit” de la paraula cooperació en aquest projecte: d’una banda, el treball conjunt entre totes les universitats del sistema català i, de l’altra, la cooperació entesa com a eina de transformació, justícia global i resposta davant les vulneracions dels drets humans. També va destacar que la iniciativa ha abordat de manera transversal la formació, la recerca i la transferència de coneixement, i ha incidit així en les diferents missions de la universitat.
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