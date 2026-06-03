Rebenten els vidres de diversos vehicles aparcats a Fornells per robar-hi a dins
Els veïns s’han trobat els fets a primera hora del matí, mentre els Mossos tenen constància de quatre casos i esperen l’entrada de denúncies
Diversos vehicles aparcats al carrer a Fornells de la Selva han aparegut aquest dimecres al matí amb els vidres trencats després d’una nit de robatoris al municipi. Els fets s’han detectat sobretot a la zona situada per sobre de la via del tren, en carrers com Avellaners, Montseny, Guilleries i Bassegoda.
Els afectats s’han trobat els cotxes malmesos a primera hora del matí, tot i que alguns veïns asseguren que durant la nit ja havien sentit sorolls. Segons aquestes mateixes fonts, els lladres haurien trencat vidres i haurien sostret eines de l’interior d'una desena de vehicles estacionats a la via pública. D'aquests se n'haurien emportat eines i d'altres objectes. Els vehicles han aparegut amb els vidres rebentats, un modus operandi habitual en aquest tipus de robatoris, en què els autors trenquen la finestra per accedir ràpidament a l’interior i endur-se el botí.
Pendents de denúncies
Els Mossos d’Esquadra indiquen, però, que de moment la comissaria de Salt no ha rebut cap denúncia formal per aquests fets. El cos sí que té constància de quatre casos amb fractures de vidres en vehicles, una xifra que podria augmentar o no a mesura que els afectats presentin denúncia.
La policia haurà d’acabar de determinar l’abast real dels robatoris i si tots els casos formen part d’un mateix episodi. Per ara, la informació oficial és provisional i queda pendent de l’entrada de les denúncies dels propietaris dels vehicles afectats.
Els fets arriben en un context en què els robatoris a l’interior de vehicles són un dels delictes que més preocupen en diversos municipis, ja que sovint els lladres aprofiten cotxes estacionats al carrer i la presència d’objectes o eines a l’interior per actuar amb rapidesa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris