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Rebenten els vidres de diversos vehicles aparcats a Fornells per robar-hi a dins

Els veïns s’han trobat els fets a primera hora del matí, mentre els Mossos tenen constància de quatre casos i esperen l’entrada de denúncies

Dos del vehicles que s'han trobat amb la finestra trencada i amb objectes sostrets a Fornells de la Selva.

Dos del vehicles que s'han trobat amb la finestra trencada i amb objectes sostrets a Fornells de la Selva. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Fornells de la Selva

Diversos vehicles aparcats al carrer a Fornells de la Selva han aparegut aquest dimecres al matí amb els vidres trencats després d’una nit de robatoris al municipi. Els fets s’han detectat sobretot a la zona situada per sobre de la via del tren, en carrers com Avellaners, Montseny, Guilleries i Bassegoda.

Els afectats s’han trobat els cotxes malmesos a primera hora del matí, tot i que alguns veïns asseguren que durant la nit ja havien sentit sorolls. Segons aquestes mateixes fonts, els lladres haurien trencat vidres i haurien sostret eines de l’interior d'una desena de vehicles estacionats a la via pública. D'aquests se n'haurien emportat eines i d'altres objectes. Els vehicles han aparegut amb els vidres rebentats, un modus operandi habitual en aquest tipus de robatoris, en què els autors trenquen la finestra per accedir ràpidament a l’interior i endur-se el botí.

Pendents de denúncies

Els Mossos d’Esquadra indiquen, però, que de moment la comissaria de Salt no ha rebut cap denúncia formal per aquests fets. El cos sí que té constància de quatre casos amb fractures de vidres en vehicles, una xifra que podria augmentar o no a mesura que els afectats presentin denúncia.

La policia haurà d’acabar de determinar l’abast real dels robatoris i si tots els casos formen part d’un mateix episodi. Per ara, la informació oficial és provisional i queda pendent de l’entrada de les denúncies dels propietaris dels vehicles afectats.

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Els fets arriben en un context en què els robatoris a l’interior de vehicles són un dels delictes que més preocupen en diversos municipis, ja que sovint els lladres aprofiten cotxes estacionats al carrer i la presència d’objectes o eines a l’interior per actuar amb rapidesa.

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