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Estudiants de la UdG presenten cinc prototips innovadors per reactivar les hortes de Salt

Les propostes, emmarcades en el projecte europeu REDESIGN, busquen millorar els espais urbans i reforçar els vincles comunitaris a Salt

Un dels prototips que s'ha presentat aquest dijous.

Un dels prototips que s'ha presentat aquest dijous. / Ajuntament de Salt

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Redacció

Redacció

Salt

Salt ha acollit aquest dijous matí la presentació pública de cinc prototips innovadors desenvolupats per estudiants de tercer curs d’Arquitectura de la Universitat de Girona amb l’objectiu de repensar i reactivar el sector d’hortes del municipi a partir del disseny col·laboratiu, la sostenibilitat ambiental i la innovació social.

La iniciativa s’emmarca en el projecte europeu de recerca REDESIGN i vol explorar noves maneres d’intervenir en l’espai urbà a partir de la col·laboració entre la universitat, la comunitat, l’administració pública i les entitats locals. La proposta planteja com petites actuacions de disseny poden millorar els espais compartits i reforçar els vincles comunitaris i ambientals.

El projecte ha estat coordinat pels professors Nadia Fava i Félix Breton, amb el suport tècnic de Marta Carrasco, i s’ha desenvolupat dins l’assignatura d’Urbanisme. El treball combina anàlisi urbana, metodologies participatives i els principis del New European Bauhaus, que situen la sostenibilitat, la inclusió i l’estètica al centre del procés de disseny. A la presentació també hi ha assistit la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Salt, Judit Dalmau.

Un dels prototips que s'ha presentat aquest dijous.

Un dels prototips que s'ha presentat aquest dijous. / Ajuntament de Salt

Durant el procés, els estudiants han treballat conjuntament amb diferents col·lectius i entitats del municipi, com l’Associació de Veïns de Salt, l’Associació Milfulles, l’escola Mas Masó, el col·lectiu Cosidores de Salt i el mateix Ajuntament de Salt. Aquesta col·laboració ha permès desenvolupar propostes connectades amb les necessitats reals de la comunitat i amb els usos quotidians dels espais compartits.

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Els cinc prototips presentats sobre el terreny estan orientats a l’agricultura urbana, l’educació ambiental i la vida comunitària. Entre les propostes hi ha un incubador escultòric d’insectes per fomentar l’agricultura ecològica i funcionar també com a punt de trobada; un sistema d’hort urbà amb recollida d’aigua de pluja per a ús educatiu, treballat amb l’escola Mas Masó; una parada de mercat multifuncional, transformable en taula de treball i expositor artístic, amb la col·laboració de les Cosidores de Salt; un sistema de senyalització i comunicació interna per als hortolans, i una caseta compartida d’eines per facilitar el manteniment col·lectiu dels horts.

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