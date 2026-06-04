Estudiants de la UdG presenten cinc prototips innovadors per reactivar les hortes de Salt
Les propostes, emmarcades en el projecte europeu REDESIGN, busquen millorar els espais urbans i reforçar els vincles comunitaris a Salt
Salt ha acollit aquest dijous matí la presentació pública de cinc prototips innovadors desenvolupats per estudiants de tercer curs d’Arquitectura de la Universitat de Girona amb l’objectiu de repensar i reactivar el sector d’hortes del municipi a partir del disseny col·laboratiu, la sostenibilitat ambiental i la innovació social.
La iniciativa s’emmarca en el projecte europeu de recerca REDESIGN i vol explorar noves maneres d’intervenir en l’espai urbà a partir de la col·laboració entre la universitat, la comunitat, l’administració pública i les entitats locals. La proposta planteja com petites actuacions de disseny poden millorar els espais compartits i reforçar els vincles comunitaris i ambientals.
El projecte ha estat coordinat pels professors Nadia Fava i Félix Breton, amb el suport tècnic de Marta Carrasco, i s’ha desenvolupat dins l’assignatura d’Urbanisme. El treball combina anàlisi urbana, metodologies participatives i els principis del New European Bauhaus, que situen la sostenibilitat, la inclusió i l’estètica al centre del procés de disseny. A la presentació també hi ha assistit la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Salt, Judit Dalmau.
Durant el procés, els estudiants han treballat conjuntament amb diferents col·lectius i entitats del municipi, com l’Associació de Veïns de Salt, l’Associació Milfulles, l’escola Mas Masó, el col·lectiu Cosidores de Salt i el mateix Ajuntament de Salt. Aquesta col·laboració ha permès desenvolupar propostes connectades amb les necessitats reals de la comunitat i amb els usos quotidians dels espais compartits.
Els cinc prototips presentats sobre el terreny estan orientats a l’agricultura urbana, l’educació ambiental i la vida comunitària. Entre les propostes hi ha un incubador escultòric d’insectes per fomentar l’agricultura ecològica i funcionar també com a punt de trobada; un sistema d’hort urbà amb recollida d’aigua de pluja per a ús educatiu, treballat amb l’escola Mas Masó; una parada de mercat multifuncional, transformable en taula de treball i expositor artístic, amb la col·laboració de les Cosidores de Salt; un sistema de senyalització i comunicació interna per als hortolans, i una caseta compartida d’eines per facilitar el manteniment col·lectiu dels horts.