La Fundació Princesa de Girona fa balanç del pla post-Dana amb més de 8.000 joves mobilitzats
La iniciativa ha donat suport a 18 centres educatius de València, ha acompanyat prop de 2.000 persones i ha generat un impacte social estimat de 12,3 milions d’euros
La Fundació Princesa de Girona ha presentat el balanç del Pla Especial d’Intervenció per a Joves de València, impulsat després de la DANA per contribuir a la reconstrucció social, educativa i emocional dels municipis afectats. La iniciativa ha mobilitzat més de 8.000 joves, ha donat suport a 18 centres educatius de la província de València i ha acompanyat prop de 2.000 persones a través d’una xarxa d’atenció psicosocial.
L’entitat ha donat a conèixer els resultats del pla aquest dimecres a Benetússer, en un acte celebrat a l’Espai Comunitari La Casa Oberta. La intervenció s’ha desenvolupat durant onze mesos i s’ha articulat al voltant de quatre grans línies d’actuació: suport als centres educatius, emprenedoria juvenil amb propòsit, acompanyament al benestar emocional i visibilització del talent jove. Segons l’avaluació feta per les consultores HumanWay i Kreab, el pla ha generat un impacte social estimat de 12,3 milions d’euros. La Fundació destaca que cada euro invertit ha generat 8,4 euros de valor social, a partir d’una inversió inicial de gairebé 1,5 milions d’euros.
“Més de 8.000 joves”
El president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, ha destacat “l’impacte del Pla especial d’Intervenció per a joves impulsat després de la Dana”, que ha mobilitzat “més de 8.000 joves” i ha donat suport “a prop de 2.000 persones i 18 centres educatius de la província de València”. Belil també ha subratllat que els resultats han estat possibles gràcies a la col·laboració entre administracions, empreses i entitats socials. El pla es va dissenyar a partir d’un procés d’escolta activa en 24 municipis afectats per la DANA del novembre del 2024, amb l’objectiu de respondre a les necessitats reals dels joves i contribuir a la recuperació social dels territoris més colpejats per la riuada. En total, la iniciativa ha articulat una xarxa de més de 40 entitats socials, educatives i culturals.
En l’àmbit educatiu, la Fundació va impulsar un moviment de voluntariat docent inspirat en el programa Generació Docents. En dues setmanes s’hi van inscriure 67 voluntaris i 19 centres educatius. Finalment, 20 joves docents procedents de dotze comunitats autònomes van acompanyar l’alumnat de 18 centres de vuit municipis afectats, amb més de 7.500 hores de suport a les aules.
La memòria també recull millores en diferents indicadors educatius i emocionals. El percentatge d’alumnat que afirma haver après “molt” o “bastant” a classe va passar del 71% al 92%, mentre que la percepció de seguretat i benestar als centres educatius on es va intervenir va augmentar del 73% al 91%. El pla també ha inclòs programes d’emprenedoria juvenil. La Gira Reptes Emprenedors va reunir prop de 500 joves en sis localitats de la zona afectada. Després d’un procés d’incubació i acompanyament, 24 equips formats per 72 joves van participar en una fase intensiva de desenvolupament de projectes i deu iniciatives finalistes van rebre finançament per valor de 100.000 euros.
3.585 intervencions
En l’àmbit del benestar emocional, la xarxa de suport psicosocial desenvolupada amb l’associació Betania ha beneficiat prop de 2.000 persones i ha dut a terme 3.585 intervencions en diferents municipis afectats. La intervenció s’ha fet des de les seus de Paiporta, Algemesí i Utiel, i també mitjançant una unitat mòbil que ha fet 133 desplaçaments a 33 localitats.
Un dels principals llegats del pla és l’Espai Comunitari La Casa Oberta, impulsat per la Fundació Horta Sud i la Fundació Princesa de Girona. El projecte es concep com una infraestructura social per enfortir la vida associativa, la cohesió comunitària i la capacitat de resposta davant futures emergències. L’espai, ubicat en un immoble històric recuperat per a ús comunitari, acollirà activitats formatives, culturals i associatives.
La Fundació mantindrà durant els pròxims mesos el seguiment de les iniciatives impulsades. Deu centres educatius han manifestat la voluntat de continuar vinculats a l’entitat, vuit projectes emprenedors segueixen en fase de desenvolupament i la xarxa de suport psicosocial tindrà continuïtat mitjançant un conveni entre l’associació Betania i la Generalitat Valenciana.
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