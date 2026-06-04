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Girona acorda activar d’urgència brigades i personal municipal fora d’hores

L’acord amb la representació sindical regula la disponibilitat de treballadors de brigades, mobilitat, habitatge, urbanisme, serveis socials, comunicació i protecció civil

La façana de l'Ajuntament de Girona, en una imatge d'arxiu.

La façana de l'Ajuntament de Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona portarà al ple municipal de dilluns l’acord amb la representació sindical per activar d’urgència brigades i personal municipal fora de l’horari habitual en cas d’emergència. La mesura regula la disponibilitat dels treballadors que formen part dels grups inclosos en el Pla d’Emergències Municipal i busca garantir una resposta més ràpida davant situacions extraordinàries que requereixin una actuació immediata.

Fins ara, aquests serveis ja es prestaven, però el consistori assegura que l’acord permet ordenar i reforçar el mecanisme. La mesura té una afectació transversal i inclou personal de diferents àrees municipals essencials en la gestió d’aquestes situacions, com les brigades municipals i treballadors de mobilitat, habitatge, urbanisme, serveis socials, comunicació i protecció civil.

Reforçar la capacitat de resposta

La tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos, Participació Ciutadana, Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha destacat que l’acord, assolit després d’un llarg procés de negociació amb la representació sindical, permet “reforçar la capacitat de resposta de l’Ajuntament davant situacions excepcionals que requereixen una actuació immediata”. Segons Aliu, la regulació aporta “seguretat i garanties tant per al personal municipal com per a la ciutadania” i reconeix el paper de diverses àrees municipals en la gestió de les emergències. El grup d’emergències actuarà, prèvia activació per part de l’Ajuntament, davant situacions d’urgència o emergència que requereixin una intervenció immediata i inajornable per garantir la seguretat de les persones, la salut pública, la integritat dels béns públics, el manteniment de la ciutat o la continuïtat dels serveis essencials.

Entre els supòsits previstos hi ha episodis meteorològics greus, com ventades, inundacions, nevades, calor extrema o incendis; esfondraments o riscos de despreniment; caigudes d’arbrat o d’elements de mobiliari urbà, i afectacions greus a la via pública que comprometin la seguretat viària o dels vianants. El dispositiu també es podrà activar davant afectacions greus a infraestructures o serveis municipals essencials, com la xarxa viària, els serveis de mobilitat, l’enllumenat públic en zones de risc, les infraestructures hidràuliques o equipaments municipals com dependències municipals, cementiris, mercats o altres instal·lacions de servei públic. També es preveu la intervenció en situacions que puguin provocar un risc de col·lapse operatiu o impedir la prestació mínima dels serveis municipals essencials.

Davant d’aquestes circumstàncies, serà l’alcalde qui adoptarà les mesures necessàries per activar el dispositiu i mobilitzar el personal afectat. Posteriorment, haurà d’informar el ple municipal de les actuacions fetes.

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L’acord estableix que la disponibilitat tindrà un caràcter imprevisible i que el personal adscrit haurà de poder ser localitzable i mobilitzable de manera immediata per incorporar-se al lloc d’intervenció, equipament o dependència municipal que correspongui. Aquesta disponibilitat tindrà una compensació fixa i, en cas d’activació efectiva, les hores de servei prestades es retribuiran d’acord amb el temps d’intervenció.

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