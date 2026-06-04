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Girona acull aquest dissabte la II Trobada d’Associacions de Parkinson de Catalunya

La jornada començarà davant l’escultura “Tulipa pel Parkinson” i inclourà una recepció institucional a l’Ajuntament, una visita per la ciutat i una activitat al Museu del Cinema

Parada informativa de l'Associació Gironina de Parkinson.

Parada informativa de l'Associació Gironina de Parkinson. / AGIP

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Redacció

Redacció

Girona

Girona acollirà aquest dissabte 6 de juny la II Trobada d’Associacions de Parkinson de Catalunya, una jornada que reunirà participants de diferents entitats vinculades al Parkinson i que combinarà activitat institucional, convivència i descoberta de la ciutat. La trobada està impulsada per l’Associació Gironina de Parkinson i es desenvoluparà durant tot el dia en diferents espais del centre.

El punt de trobada serà a les 10.15 hores a l’avinguda Sant Francesc, número 30, davant l’escultura Tulipa pel Parkinson, obra de Josep Coll. Des d’allà, els participants es desplaçaran cap a l’Ajuntament de Girona, on a les 11 del matí està prevista una recepció institucional i una fotografia de grup.

La jornada continuarà amb una visita guiada per la ciutat, que acabarà a les 13.30 hores, amb una trobada al Pont de Pedra.

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Després de dinar, l’activitat es traslladarà al Museu del Cinema, on es farà una visita guiada i la cloenda serà a la plaça Santa Susanna del Mercadal.

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