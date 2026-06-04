Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
estafes Gironarobatoris Fornellssala de concerts Gironabar la Rambla GironaMíchel Sánchezaeroport de Girona
instagramlinkedin

Un incendi crema la cuina d’un pis de Salt

No s'han hagut de lamentar ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Un incendi en un pis de Salt va acabar dimecres a la nit amb la cuina cremada, però sense causar ferits.

El foc es va declarar poc abans de les deu de la nit en un habitatge situat al carrer Doctor Ferran de Salt. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Salt i el Sistema d’Emergències Mèdiques.

Segons indiquen els Bombers, les flames van afectar l’encimera, la campana extractora i part del mobiliari de la cuina. Els efectius van sufocar el foc i, en aproximadament mitja hora, ja havien donat el servei per finalitzat.

Notícies relacionades

A conseqüència de l’incendi, no es van haver de lamentar danys personals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
  2. Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
  3. Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
  4. Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
  5. Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
  6. Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
  7. Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
  8. El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català

Un incendi crema la cuina d’un pis de Salt

Un incendi crema la cuina d’un pis de Salt

Previsions astrològiques per Roser Bona del 5 a l’11 de juny de 2026

Previsions astrològiques per Roser Bona del 5 a l’11 de juny de 2026

Espanya posa en marxa el seu Mundial amb una patxanga contra l’Iraq a Riazor

Espanya posa en marxa el seu Mundial amb una patxanga contra l’Iraq a Riazor

Riquelme promet Haaland i Florentino anuncia Mourinho

Riquelme promet Haaland i Florentino anuncia Mourinho

Gaudir de la muntanya amb seguretat: consells per a prevenir els accidents

Gaudir de la muntanya amb seguretat: consells per a prevenir els accidents

Preacord a Nestlé per reduir l’impacte de l’ERO i crear 25 llocs de treball a Girona

Preacord a Nestlé per reduir l’impacte de l’ERO i crear 25 llocs de treball a Girona

Els primers pressupostos d’Illa afronten l’examen del Parlament

Els primers pressupostos d’Illa afronten l’examen del Parlament

Sánchez activa els Pressupostos del 2027 per refer la majoria de la investidura

Sánchez activa els Pressupostos del 2027 per refer la majoria de la investidura
Tracking Pixel Contents