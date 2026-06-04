Un incendi crema la cuina d’un pis de Salt
No s'han hagut de lamentar ferits
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Un incendi en un pis de Salt va acabar dimecres a la nit amb la cuina cremada, però sense causar ferits.
El foc es va declarar poc abans de les deu de la nit en un habitatge situat al carrer Doctor Ferran de Salt. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Salt i el Sistema d’Emergències Mèdiques.
Segons indiquen els Bombers, les flames van afectar l’encimera, la campana extractora i part del mobiliari de la cuina. Els efectius van sufocar el foc i, en aproximadament mitja hora, ja havien donat el servei per finalitzat.
A conseqüència de l’incendi, no es van haver de lamentar danys personals.
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