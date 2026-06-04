Llagostera reclama millores urgents per als bombers voluntaris
El ple aprova una moció per demanar drets laborals, cobertura sanitària i un nou marc estable per al col·lectiu
Llagostera reclama al Departament d’Interior millores urgents per als bombers voluntaris, amb drets laborals bàsics, cobertura efectiva de seguretat social i sanitària, reconeixement en matèria de prevenció de riscos laborals i una revisió del model retributiu. El ple de l’Ajuntament va aprovar al maig una moció de suport al col·lectiu, que també exigeix un calendari concret de reformes per posar fi a la situació de precarietat que, segons recull el text, pateixen els bombers voluntaris.
La moció es va aprovar amb els vots favorables de Junts, ERC i CUP Alternativa, mentre que el PSC es va abstenir. L’acord també reclama obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties. El text aprovat defensa que els bombers voluntaris formen part essencial del sistema públic d’emergències de Catalunya. La moció remarca que actuen en qualsevol tipus d’emergència, assumeixen riscos i intervenen en situacions crítiques, especialment en municipis amb entorn forestal i dispersió geogràfica com Llagostera.
Drets laborals
Segons recull la moció, el col·lectiu denuncia que no té reconeguts drets laborals, no cotitza per aquesta feina, no disposa d’una cobertura adequada de seguretat social ni té reconeguda la prevenció de riscos laborals. També apunta que reben una compensació econòmica d’aproximadament 10 euros l’hora en intervencions a foc, han de complir un mínim de 650 hores anuals i són activats a través d’una aplicació mòbil.
El ple també acorda traslladar aquests punts al Departament d’Interior, al Parlament de Catalunya i a les associacions representatives del col·lectiu. El consistori farà arribar públicament el reconeixement institucional del municipi als bombers voluntaris que donen servei a l’entorn de Llagostera. La moció considera que aquesta situació representa una contradicció estructural, perquè una part del sistema públic d’emergències depèn d’un col·lectiu que actua en primera línia sense el reconeixement laboral ni les garanties bàsiques de protecció.
El text també cita com a exemple recent l’accident ferroviari de Gelida, a la línia R4, on va morir una persona. Segons la moció, els bombers voluntaris van ser dels primers efectius a arribar al lloc dels fets i la seva intervenció va ser clau en la gestió de l’emergència.
L’Ajuntament defensa que, en un context d’emergència climàtica, amb més risc d’incendis forestals i episodis meteorològics extrems, no es pot sostenir un model basat només en la vocació. “La seguretat pública no pot basar-se en la precarietat”, recull la moció.
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