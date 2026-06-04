Marià Montsuñer no repetirà com a cap de llista del PSC a Cassà: "Hi ha manca d’interès del partit pel municipi"
El regidor assegura a Ràdio Cassà que la decisió està “rumiada” des de fa mesos i que no continuarà a primera línia política
Marià Montsuñer no es tornarà a presentar com a cap de llista del PSC a Cassà de la Selva a les properes eleccions municipals. L’actual regidor a l’oposició ho ha anunciat al programa Cassà al Dia, de Ràdio Cassà, on ha explicat que acabarà el mandat amb normalitat, però que no continuarà a primera línia política.
“La decisió de no tornar a presentar-me a les properes eleccions municipals no és una decisió de cop i volta, és una decisió rumiada de fa molts i molts mesos”, afirma Montsuñer a l’emissora local. El regidor precisa que havia decidit no tornar-se a presentar “com a candidat del PSC” ni com a “cap de llista del PSC”.
Montsuñer justifica la decisió, en primer lloc, pels problemes de salut que va patir el 2024. Tot i que ja se n’ha recuperat, aquesta situació l’ha portat a prioritzar altres aspectes abans que la vida política. Ara bé, aquest no és l’únic motiu. L’encara líder socialista a Cassà també expressa el seu desencís amb el partit i critica la falta de suport rebut durant aquests anys.
“Manca d’interès”
“El projecte que vam llegar a Cassà de la Selva ja fa més de vuit anys mai ha tingut un recolzament per part del partit que he representat i que represento durant catorze anys”, assegura. Montsuñer afegeix que fins i tot parlaria de “manca d’interès” o “indiferència” del PSC cap a Cassà de la Selva i els seus habitants.
El regidor també critica els casos de corrupció a escala estatal i admet que actualment “ser socialista és molt complicat”. “Feixuc, complicat, feixuc i poc alentador quan veus el drama diari d’infinits casos de corrupció endèmica i generalitzada”, afirma.
Montsuñer també es mostra desencantat amb el partidisme polític i defensa que, en l’àmbit municipal, els interessos dels veïns haurien de passar per davant dels interessos de partit. Segons exposa, la política municipal hauria de ser “neutra, objectiva, coherent, pragmàtica” i fugir de la lògica de “comptar vots” per obtenir més o menys representació en institucions com el Consell Comarcal o la Diputació.
Tot i que no repetirà com a cap de llista del PSC, Montsuñer no descarta donar suport a alguna candidatura si es té en compte el seu bagatge polític i la seva experiència. Això sí, deixa clar que en cap cas continuarà a primera línia. “Jo soc regidor de l’oposició i faré de regidor de l’oposició fins a l’últim dia abans de les properes eleccions”, remarca Montsuñer, que insisteix que no presentar-se no vol dir renunciar a les responsabilitats assumides a les urnes.
Montsuñer va ser regidor de Governació durant el mandat anterior i, des de les eleccions municipals del 2023, és a l’oposició a l’Ajuntament de Cassà.
De moment, només hi ha dues candidatures amb cap de llista confirmat per a les municipals del maig del 2027: Fem Cassà i Junts per Cassà. També queda pendent saber si Antonio Ávila repetirà al capdavant del Partit Popular i quin moviment farà el PSC per iniciar una nova etapa a Cassà.
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