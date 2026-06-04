Mifas amplia "substancialment" el servei d'autonomia a persones amb discapacitat amb un espai que simula una casa
L'entitat estrena instal·lacions a Girona per poder incrementar la formació a estudiants que volen treballar al sector
L'entitat que atén a persones amb discapacitat a Girona, Mifas, preveu ampliar "substancialment" el servei gratuït d'autonomia que ofereix als seus usuaris, gràcies a un nou espai que simula una casa. A més, l'entitat ha incrementat les instal·lacions de la seva nova seu a Girona, en les que s'inclou aquesta zona on els usuaris podran provar diferents elements abans d'adquirir-los i així saber si s'adeqüen a les seves necessitats. Des de Mifas confien que això servirà per poder atendre moltes més persones. A banda d'aquest espai, però, les noves instal·lacions de Mifas incorporen més aules que es dedicaran a incrementar la formació per a persones que volen treballar en el sector d'atenció a les persones amb discapacitat.
Mifas ha presentat les seves noves instal·lacions a Girona. En total són 2.500 m2 que han de permetre ampliar els serveis que l'entitat ja està donant a les persones amb discapacitat que atén. Un dels que més reforçat es veurà amb els nous espais és l'àrea d'autonomia personal. La seu ampliada ha permès destinar un espai exclusiu que simula un habitatge, amb tots els elements habituals del dia a dia. L'objectiu és prestar l'assessorament gratuït que ja donaven abans, però fent "un pas endavant".
La terapeuta ocupacional de Mifas, Gemma Oliver, explica que el que fan és una "avaluació bàsica" de les necessitats que necessita la persona i, si cal, fins i tot es desplacen al seu domicili per veure quines qüestions es poden millorar per facilitar-li la mobilitat.
A més, l'usuari té l'opció de provar alguns dels productes per comprovar com s'adapten al seu dia a dia i, en cas que li faci falta, l'acabi comprant o llogant. "Cal tenir en compte que és material que val diners i és bo que primer puguin comprovar en un entorn similar al seu habitual si els hi funciona", explica Oliver.
Actualment, aquest servei atén 260 persones amb discapacitat cada any, però el president de Mifas, Artur Altabàs, dona per fet que la xifra s'incrementarà de forma "substancial". Aquesta zona té un espai que simula un lavabo, una cuina, una habitació amb el llit ortopèdic, un espai de lleure i una zona de treball. Totes aquestes zones estan amb funcionament normal, per tal que l'usuari pugui recrear de manera fidedigna el su dia a dia.
Noves aules de formació
L'ampliació de la seu de Mifas a la Rambla Xavier Cugat de Girona també compta amb noves aules de formació que permeten ampliar la que es feia actualment. En concret, hi ha quatre línies específiques, la de desenvolupament intern, que impulsa els plans per a la promoció professional dels treballadors, la de formació de persones amb discapacitat, per tal que puguin millorar la seva vida laboral i, finalment, la formació externa especialitzada.
Aquesta última és, precisament, on es fa un "salt endavant", ja que permetrà millorar molt les possibilitats d'aquelles persones que volen dedicar-se a treballar en el sector. En aquest sentit, es treballarà amb empreses i institucions per reforçar aquest servei.
A més, Mifas preveu incorporar noves formacions en àmbits relacionats per tal de potenciar l'autonomia personal, la inclusió social i la prestació de serveis.
Reforç de les oficines centrals
L'ampliació de les instal·lacions ha permès també reforçar les oficines centrals de l'entitat, des d'on es coordinen serveis d'inserció laboral, atenció social, suport psicològic i programes d’acompanyament, desenvolupats per un equip multidisciplinari format per una cinquantena de professionals. En total a Mifas hi treballen 450 persones. Durant el 2025, els diferents serveis de l’entitat van atendre un total de 2.635 usuaris i es domna per fet que amb aquesta ampliació se superaran.
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