PORTES OBERTES
Neix Engresca’t, un nou projecte comunitari de salut mental a Santa Coloma de Farners
Dora Santamaria
Aquest mes de juny, des de la nostra associació, posem en marxa a Santa Coloma de Farners el projecte Engresca’t, un nou espai comunitari d’oci i participació social destinat a persones amb uns discapacitat psicosocial. Ho fem amb una idea molt clara: els recursos han d’estar a prop de les persones, i especialment d’aquelles que sovint han hagut de conviure amb l’aïllament, la manca d’espais de relació i la dificultat d’accedir a activitats comunitàries normalitzades.
Tot i que la Selva interior compta amb recursos importants com el servei prelaboral de Fundació Drissa o el Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Institut d’Assistència Sanitària, encara hi havia la necessitat de disposar d’un espai específic centrat en l’oci comunitari, la participació social i la creació de vincles fora dels àmbits més assistencials o laborals. Engresca’t neix per complementar aquesta xarxa existent i ampliar les oportunitats de relació, inclusió i participació activa de les persones amb problemes de salut mental dins la vida comunitària de la comarca.
Engresca’t neix precisament amb aquesta voluntat: oferir un espai estable de trobada, relació i participació, on les persones puguin compartir activitats, crear vincles i recuperar confiança en les seves capacitats. No parlem d’un espai terapèutic, sinó d’un lloc on l’oci, la convivència i la participació es converteixen en eines de benestar emocional i inclusió social.
El projecte començarà aquest mes de juny amb activitats dos dies entre setmana i també amb una activitat comunitària un dissabte al mes. Aquesta programació s’anirà adaptant segons les preferències de les persones participants, la disponibilitat d’espais i els recursos de l’entitat. Les activitats seran diverses: jocs, karaoke, tallers, dinàmiques grupals o propostes culturals, entre altres. Però més enllà del contingut concret, allò important és generar espais de relació saludables, trencar situacions de solitud i facilitar que les persones tornin a sentir-se part activa del municipi.
Des de Família i Salut Mental defensem una mirada comunitària de la salut mental. Creiem que la inclusió no depèn només dels serveis especialitzats, sinó també de la capacitat dels pobles i ciutats de generar espais accessibles, acollidors i participatius. La salut mental no es pot viure al marge de la comunitat. També volem posar en valor el treball en xarxa amb els serveis socials, sanitaris i les entitats del territori, que serà fonamental per consolidar aquest projecte. Engresca’t és només un altre pas.
Sabem que encara hi ha molt camí per recórrer. Però també sabem que quan una persona troba un espai on pot participar i relacionar-se sense sentir-se jutjada, es generen oportunitats reals de benestar i recuperació. Per això iniciem aquest projecte amb il·lusió, responsabilitat i el convenciment que apropar els recursos a les persones és una necessitat social.
Volem expressar el nostre més sincer agraïment a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per la bona acollida, el suport i la cessió d’espais que han fet possible l’inici d’aquesta iniciativa. També volem reconèixer la col·laboració de la Fundació Drissa, que ens ha cedit l’espai del seu servei prelaboral al poble, així com el suport econòmic de la Fundació “la Caixa”.
Igualment, fem extensiu aquest agraïment a totes les persones que van participar en la IV Caminada Popular de Blanes, ja que les seves aportacions solidàries han estat la llavor que ha permès fer realitat aquest projecte comunitari.
Totes les persones que ho necessitin poden contactar amb la nostra associació a l’Hotel d’Entitats – CCC Girona-La Rutlla, de dilluns a divendres, de 9 o 19 (www.familiaisalutmental.cat).