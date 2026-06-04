Dos ocupants atrapats en un cotxe després d’encastar-se contra un arbre a Cassà
Els Bombers han fet tasques d’excarceració del conductor i l’acompanyant, que haurien resultat ferits
Dos ocupants han quedat atrapats dins d’un cotxe aquest dijous al matí després de patir una sortida de via a la C-65 a Cassà de la Selva i acabar encastats contra un arbre.
L’accident ha tingut lloc cap a les onze del matí a l’altura del quilòmetre 21,7 de la C-65, en sentit Girona. Per causes que s’estan investigant, el vehicle ha sortit de la carretera i ha impactat contra un arbre.
A dins del cotxe hi viatjaven el conductor i un acompanyant, que han quedat atrapats a l’interior del vehicle arran del xoc. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Bombers de la Generalitat.
Els Bombers han hagut de fer tasques d’excarceració per poder alliberar les dues persones atrapades dins del cotxe. Segons les primeres informacions, tots dos ocupants haurien resultat ferits, tot i que de moment el SEM no ha facilitat informació sobre el seu estat.
Els serveis d’emergència han treballat al punt de l’accident per atendre els ferits i garantir la seguretat a la via.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes