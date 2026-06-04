El PSC de Girona demana descartar la sala de festes al carrer Emili Grahit per preservar el barri residencial
Els socialistes argumenten que l'obertura d'una sala de festes d'alta capacitat al carrer Emili Grahit podria afectar negativament la convivència i el descans veïnal
El PSC-Girona pel Canvi ha reclamat al govern municipal que descarti de manera definitiva el projecte per obrir una sala de festes d’alta capacitat al carrer Emili Grahit. El grup socialista considera que aquest ús és incompatible amb el caràcter residencial i comunitari de l’Eixample i alerta de l’impacte que podria tenir sobre la convivència, el descans veïnal, la mobilitat i l’ús de l’espai públic.
Segons el PSC, la proposta, vinculada als promotors del projecte de discoteca plantejat anteriorment a Fontajau, ha generat preocupació entre el veïnat del barri. La portaveu del grup municipal, Bea Esporrín, sosté que “l’Eixample és un barri residencial amb una identitat definida” i assenyala que equipaments com la Biblioteca Carles Rahola i el Parc del Migdia evidencien la necessitat de preservar “el caràcter tranquil, amable i comunitari de l’entorn”.
Els socialistes remarquen que el debat no és sobre la necessitat d’espais d’oci a Girona, sinó sobre la seva ubicació. “El debat no és si Girona necessita o no necessita espais d’oci. Això no ho qüestiona ningú. És sobre la ubicació i la compatibilitat amb l’entorn on s’implanten aquests espais d’oci”, afirma Esporrín. En aquesta línia, el grup defensa que la planificació urbana ha d’ajustar cada activitat a les característiques de la zona on s’instal·la, especialment quan es tracta de compatibilitzar habitatge i oci nocturn de gran afluència.
Un barri residencial sota debat
El PSC recorda que, tot i que la normativa estableix condicions estrictes per reduir les molèsties d’aquest tipus de locals, l’experiència en altres punts de la ciutat demostra que sovint apareixen problemes relacionats amb el soroll, les concentracions de persones a la nit o les tensions a l’espai públic. “Aquesta és la preocupació que tenen els veïns. És una preocupació legítima i lògica. L’Eixample no és el lloc per a un espai d’aquesta dimensió”, conclou Esporrín.
La formació també vincula aquesta oposició al precedent de Fontajau i considera que hi ha un ampli consens veïnal contrari al projecte. “Quan un barri manifesta una preocupació tan estesa i compartida, l’Ajuntament s’ha de fer càrrec que no pot anar en contra de l’opinió majoritària”, assenyala la portaveu. A parer del PSC, encara que es compleixin les condicions tècniques i normatives, això no fa convenient una discoteca d’aquestes característiques en un espai com l’Eixample. Esporrín insisteix que “en el cas de l’Eixample queda clar que no és el lloc més indicat per a una discoteca per a 500 persones”.
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