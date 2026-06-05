Els Premis Alumni UdG premien cinc exalumnes amb trajectòries internacionals i compromís social
Els guardons destaquen perfils vinculats a l’enginyeria, la innovació mèdica, la química computacional, la divulgació científica i la relació amb la universitat
La Universitat de Girona va celebrar aquest dijous la segona edició dels Premis Alumni UdG, una iniciativa que busca posar en valor el talent de persones titulades al centre i el vincle que mantenen amb la institució i el territori. L’acte va tenir lloc a la Sala de Graus Pep Nadal de l’edifici de Sant Domènec i va reunir membres de la comunitat universitària, representants institucionals, estudiants i professionals de diversos àmbits.
La cerimònia va ser conduïda per la presentadora i creadora de contingut audiovisual Maria Bouabdellah Shaimi i va començar amb la benvinguda de la presidenta del Consell Social de la UdG, Assumpció Vila, i del vicerector d’Estudiants, Robert Martí. L’acte també va incloure la conferència «Del títol universitari al projecte vital: afrontar la transició al món laboral amb sentit i suport», a càrrec de Sara Desirée Ruiz Jiménez, educadora social i guardonada amb el Premi Alumni en compromís social i sostenibilitat 2025.
Trajectòria professional
En aquesta segona edició, els reconeixements van distingir cinc persones titulades a la Universitat de Girona. El Premi Alumni a la trajectòria professional va ser per a Òscar Elgarrista Mera, enginyer industrial per la UdG, que ha desenvolupat una carrera especialitzada en l’enginyeria aplicada al sector dels parcs temàtics i l’oci, combinant innovació, seguretat i divulgació científica i tecnològica. El premi es destina a les Beques salari, Ajut a l’estudiantat de Grau, projecte de mecenatge de la Universitat de Girona.
El Premi Alumni a l’emprenedoria va distingir Diana Ballart Cerdán, CEO i cofundadora de The Smart Lollipop, una empresa emergent sorgida a la UdG dedicada al desenvolupament de dispositius mèdics de diagnòstic a partir de saliva. El reconeixement posa en valor la seva aposta per la innovació i l’emprenedoria tecnològica amb impacte social. El premi es destina a l’Associació Projecte Lola.
La investigadora Irene Casademont i Reig va rebre el Premi Alumni en recerca i coneixement. Graduada en Química per la UdG i investigadora postdoctoral al Donostia International Physics Center, ha construït una carrera científica en l’àmbit de la química computacional i els nous materials. En aquest cas, el premi es destina a AACIC, Associació de Cardiopaties Congènites.
El Premi Alumni en compromís social i sostenibilitat va ser per a Sílvia Planella Oriol, enginyera i fundadora d’ENGINY-era, que impulsa projectes educatius i de divulgació orientats a fomentar la igualtat d’oportunitats, la inclusió i les vocacions científiques i tecnològiques entre infants i joves. El premi es destina a l’Associació ENGINY-era.
Finalment, Andreu Safont i Bagué, graduat en Economia i ADE per la UdG, va rebre el Premi Alumni a la contribució amb la UdG. Safont ha desenvolupat la seva carrera professional en empreses com Amazon, Microsoft i Johnson & Johnson, i ha mantingut un vincle actiu amb la Universitat i el seu estudiantat. El premi es destina a l’Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor, GICOR.
Els guardons van ser lliurats per representants institucionals de la UdG i del teixit social i econòmic del territori, entre els quals hi havia el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó; la presidenta del Consell Social, Assumpció Vila; el vicerector d’Estudiants, Robert Martí; el vicerector d’Impacte al Territori i Ambientalització, Ignasi Rodríguez-Roda, i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. L’acte es va tancar amb la intervenció del rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó.
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