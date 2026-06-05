Girona celebra els deu anys del Premi d’Europa
La ciutat commemora el distintiu rebut el 2016 i inaugura una mostra sobre els 40 anys de l’adhesió a la Unió Europea
Girona va commemorar aquest dijous els deu anys del Premi d’Europa, el distintiu que la ciutat va rebre el 2016 de mans de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa per les seves accions en l’àmbit europeu. L’acte es va celebrar al teatre de l’Institut Jaume Vicens Vives, centre guanyador de la Beca Girona Premi d’Europa 2025, i va formar part del programa d’activitats al voltant del Dia d’Europa: Més Europa.
La jornada també va incloure la inauguració de l’exposició “Europa, el nostre espai comú”, una mostra commemorativa del 40è aniversari de l’adhesió de l’Estat espanyol i Portugal a la Unió Europea. L’exposició, cedida per Catalunya Internacional, es pot visitar a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona fins al 31 de juliol.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va remarcar durant l’acte que el vincle amb Europa ha de servir per reivindicar valors com la democràcia, la llibertat i la cultura de la pau. “El projecte d’unitat europea va sorgir arran de la derrota del feixisme i avui és pertinent recordar-ho en un món que apunta en direcció contrària”, va afirmar. Salellas també va defensar que quan es parla d’Europa cal recordar “aquest origen i compromís antifeixista”.
L’acte va ser encapçalat per l’alcalde i per la diputada de Programes Europeus de la Diputació de Girona, Míriam Lanero, i va comptar amb representants de les ciutats agermanades d’Albi i Reggio Emilia, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i de l’Associació de Ciutats que han guanyat el Premi Europa. Durant la commemoració es van posar en valor principis com la tolerància, la pau, la dignitat, la llibertat i el respecte pels drets humans.
Col·laboració entre administracions
Lanero va destacar que tant la commemoració del Premi d’Europa com l’exposició inaugurada a la Casa de Cultura són “mostres d’una col·laboració entre administracions” amb l’objectiu d’apropar l’europeisme i la Unió Europea a la ciutadania. La diputada va remarcar que la mostra explica “els avantatges” de formar part de la Unió Europea i de participar-hi “d’una forma amena i dinàmica”.
Durant l’acte també es van reconèixer diverses entitats de la ciutat que treballen per promoure la cooperació i els valors europeus, com l’Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca, l’Associació d’Amics de la UNESCO de Girona, la Coordinadora d’ONGs Solidàries i Europa Direct Girona de la Universitat de Girona.
La commemoració va incorporar també la 13a Jornada Lluís Maria de Puig, en homenatge a aquesta figura destacada en la defensa i promoció dels valors europeus. La jornada va incloure la conferència “Europa, un estat d’ànim”, a càrrec de l’experta en geopolítica i relacions internacionals Carme Colomina.
Finalment, l’alumnat de l’Institut Jaume Vicens Vives va presentar el projecte guanyador de la Beca Girona Premi Europa 2025, “AvalUEm: el mapa dels valors d’Europa”. L’acte es va tancar amb un concert de l’Orquestra de la Universitat de Girona.
L’exposició “Europa, el nostre espai comú” vol donar a conèixer la importància de l’activitat i els valors de la Unió Europea, especialment des de l’àmbit local. La mostra recorda que bona part de les polítiques europees tenen impacte directe als municipis i calcula que un 70% de la legislació europea acaba tenint repercussions a escala local.
La proposta està dividida en una part introductòria, cinc grans apartats, “Més connectada”, “Més empoderada”, “Més sostenible”, “Més social” i “Més solidària”, i una part final. Té un format interactiu i inclou activitats que conviden a la participació del públic. Un dels panells, el dedicat a l’Europa “més empoderada”, inclou el projecte europeu Commit to Rights, liderat per l’Ajuntament de Girona.
Després de passar per Tarragona i Reus, la mostra es pot veure a Girona abans de traslladar-se a Lleida a partir del 15 de setembre. També està previst que arribi a la Vall d’Aran i a altres poblacions interessades a acollir-la.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
- «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
- La cúpula del Girona parla després del descens: 'Ara la prioritat és tornar a pujar
- La plaça del Vi de Girona s'omple de banderoles i estendards pel rodatge de Tomb Raider