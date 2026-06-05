Girona: el futur de l'aparcament passa per la zona verda, blava i taronja
La proposta municipal busca prioritzar els veïns amb tarifes més baixes, tot i que els conductors de fora també podran accedir a les noves zones
L'Ajuntament de Girona preveu aprovar en el ple municipal del pròxim dilluns l’establiment del servei de zona verda, zona blava i zona taronja en bona part de la ciutat. Parteix d'un estudi de fa quatre anys en el qual està previst eliminar la majoria d'aparcaments gratuïts en diferents barris per passar a aparcaments regulats. Aquestes són les 10 claus de la proposta:
1.Un salt de milers de places regulades. Girona passaria de les prop de 2.300 places que ara tenen algun tipus de regulació a un sistema molt més extens, amb unes 13.000 places de zona verda, blava i taronja si s’acaba desplegant tota la proposta. El canvi més rellevant és que molts espais que ara són gratuïts passarien a tenir horari, tarifa i control.
2.No serà un canvi immediat. El ple municipal ha d’aprovar inicialment l’establiment del servei, però aquest tràmit no comporta que les noves zones es pintin l’endemà. Després s’obrirà un període d’al·legacions, caldrà l’aprovació definitiva i el desplegament es farà de manera gradual, amb converses prèvies amb els barris afectats.
3.La zona verda serà la gran protagonista. La principal aposta és ampliar les places reservades amb preferència per als veïns. Aquesta regulació s’estendria al Barri Vell, Santa Eugènia, l’Eixample Nord, el Carme, Pedret, Sant Ponç, Sant Narcís, Montilivi, Can Gibert del Pla i l’Eixample Sud. La idea és que els residents tinguin més opcions per aparcar a prop de casa.
4.L’Eixample i Sant Narcís, primers àmbits previstos. El govern municipal preveu començar el desplegament a finals d’any en zones de l’Eixample i Sant Narcís. L’Ajuntament insisteix que abans caldrà parlar amb les associacions veïnals.
5.Alguns barris quedaran fora del nou mapa regulat. Fontajau, Germans Sàbat, Montjuïc, Palau i els barris de Girona Est no formen part del projecte d’ampliació de l’aparcament regulat. L’Ajuntament defensa que en aquests sectors no hi ha la mateixa pressió de vehicles. Per això, bosses com la de Fontajau, la de davant dels cinemes o la de Palau continuarien sent gratuïtes.
6.La zona verda no serà només per als veïns del barri. Els residents del mateix sector tindran la tarifa més baixa, prevista al voltant d’un euro setmanal. Els veïns de Girona que aparquin en un barri on no viuen pagarien menys que els conductors de fora de la ciutat, però més que els residents de la zona. Això vol prioritzar el veí sense prohibir l’ús a altres conductors.
7.La zona blava creixerà sobretot en àmbits comercials. L’ampliació també preveu transformar alguns estacionaments gratuïts en zona blava. Aquesta regulació es concentraria especialment a l’Eixample Sud i en carrers amb activitat comercial, on l’objectiu és garantir rotació. La idea és evitar que un mateix vehicle ocupi una plaça durant moltes hores en zones amb demanda.
8.La zona taronja serà per a llargues estades. La nova zona taronja es pensa per a conductors de fora de Girona que necessiten deixar el vehicle durant moltes hores. S’aplicaria en grans bosses d’aparcament com la de la rotonda de Pedret o la de darrere els Maristes. El preu podria rondar els dos euros al dia, una tarifa més barata que la zona blava però amb pagament obligatori.
9.El pagament es vol fer cada vegada més digital. L’Ajuntament preveu potenciar les aplicacions mòbils per pagar l’estacionament, tot i que els parquímetres continuaran funcionant i se n’instal·laran a les noves zones regulades. També es plantegen canvis a la càrrega i descàrrega, que deixaria enrere el rellotge físic i passaria a controlar-se per mitjà d’una aplicació.
10.El model de gestió encara és una peça clau. L’estudi analitza diferents fórmules per portar el servei durant els pròxims anys, inclosa una gestió amb participació d’una empresa del tercer sector. En qualsevol cas, l’Ajuntament hauria de mantenir el control públic del sistema, mentre que una entitat externa podria assumir tasques com la vigilància, el manteniment o el suport a la recaptació.
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