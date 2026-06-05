Girona instal·la un contenidor transparent per desmuntar mites sobre el reciclatge
La campanya d’Ecovidrio i l’Ajuntament vol combatre falses creences com que els residus es barregen als camions o que reciclar contamina més
Girona disposa des de fa uns dies d’un contenidor transparent per a envasos de vidre amb l’objectiu de desmuntar alguns dels mites més estesos sobre el reciclatge. El contenidor s’ha instal·lat a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, davant del Mercat del Lleó, i s’hi estarà fins al 8 de juny. L’acció forma part d’una campanya impulsada per Ecovidrio amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.
La iniciativa consisteix a substituir una de les cobertes laterals del contenidor per una peça de metacrilat transparent que permet veure’n l’interior. D’aquesta manera, es vol mostrar que dins del contenidor verd només hi ha envasos de vidre i reforçar la idea que el reciclatge d’aquest material és un procés controlat. La campanya també vol recordar que el vidre es pot reciclar al 100% i de manera indefinida sense perdre les seves propietats.
Falses creences
Tot i que l’hàbit de reciclar envasos de vidre està força consolidat, encara hi ha falses creences entre una part de la ciutadania. Segons els últims estudis elaborats per GfK per a Ecovidrio, el 22,6% de les persones enquestades pensa que als camions de recollida es barregen tota mena de residus. També hi ha qui creu que reciclar contamina més que produir un envàs nou, un 12%; que el sector del reciclatge destrueix ocupació, un 9,3%, o que els productes reciclats són de pitjor qualitat, un 7,9%. A Girona, segons aquests mateixos estudis, un 6,1% de la ciutadania no recicla o està convençuda que reciclar no és útil, una xifra similar a la mitjana estatal, situada en el 6,4%. A més, quan es pregunta a quin contenidor s’han de dipositar deu tipus de residus, un 19,3% dels gironins no col·loca correctament almenys cinc residus.
El contenidor transparent s’ha presentat aquest divendres a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba en un acte amb la participació del regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot, i del subdirector de Gerència de la Zona Est d’Ecovidrio, Roberto Fuentes.
“Amb aquest contenidor transparent es demostra que reciclar el vidre és important i és un procés ben definit, eficient i amb un alt grau de circularitat”, ha destacat Cot. El regidor també ha defensat la necessitat de continuar sensibilitzant la ciutadania per “desmuntar falsos mites” sobre totes les fraccions del reciclatge i reforçar la confiança en un sistema que, segons ha remarcat, contribueix a la sostenibilitat de la ciutat, a l’economia de les llars i a la societat en general.
Per la seva banda, Fuentes ha agraït el compromís de l’Ajuntament de Girona amb aquest tipus de campanyes i ha subratllat que permeten combatre els mites que encara persisteixen al voltant del reciclatge. També ha remarcat el paper de la ciutadania i dels establiments d’hostaleria en la cadena de reciclatge. “El reciclatge dels envasos de vidre és un circuit perfecte, perquè el vidre es recicla al 100% i infinites vegades sense que perdi les propietats”, ha afirmat.
Durant el 2025, la recollida selectiva d’envasos de vidre a Girona va assolir les 1.939 tones. Això equival a 17,8 quilos per habitant, o uns 61 envasos per persona, dipositats als més de 380 contenidors verds instal·lats a la ciutat.
Segons Ecovidrio, el reciclatge de vidre a Girona durant el 2025 va permetre evitar l’emissió de més de 1.100 tones de CO₂ a l’atmosfera, una xifra equivalent a retirar de la circulació més de 500 cotxes durant un any. També va permetre estalviar més de 1.400 MWh d’energia i evitar l’extracció de més de 2.300 tones de primeres matèries de la natura.
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