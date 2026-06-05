Girona preveu multiplicar per sis l'aparcament regulat amb zones blava, verda i taronja
El ple municipal debatrà la proposta que busca passar de les 2.300 places actuals a unes 13.000, amb zones verdes, blaves i taronges per a residents, comerços i visitants
L’Ajuntament engega el projecte que eliminarà gran part dels espais d’estacionament gratuït
L'Ajuntament de Girona preveu aprovar en el ple municipal del pròxim dilluns l’establiment del servei de zona verda, zona blava i zona taronja en bona part de la ciutat. Això pot fer que, a la llarga, molts barris perdin una part important de l'aparcament gratuït i que les 2.300 places d'aparcament regulat que hi ha actualment es multipliquin fins a arribar a unes 13.000. El plantejament del consistori passa per fer una gran ampliació de la zona verda destinada als residents, incrementar algunes places de zona blava als sectors comercials i crear l’anomenada zona taronja per als vehicles de fora de la ciutat.
L'aprovació inicial al ple de dilluns és un pas imprescindible per poder ampliar aquests espais d'aparcament regulat. Tot això parteix d’un estudi que va dur a terme el consistori fa quatre anys i que ara es preveu aplicar sobre el terreny de forma gradual i a través del diàleg amb els veïns.
El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez, ho deixa clar: "abans s'ha de parlar amb les associacions veïnals perquè el que s'ha fet tècnicament, amb l'estudi, es pugui cosir amb el que vulguin els veïns". També especifica que el resultat no serà immediat. El que s'aprovarà dilluns es farà de forma inicial. Després, es podran presentar al·legacions i, més endavant, s'haurà d'aprovar de forma definitiva. La "idea", però, és iniciar tot el procés "a finals d'any" en zones de l'Eixample i Sant Narcís.
Fa uns anys no es demanava la zona verda, però ara el veí ha entès que és la solució per aparcar
Les zones
Ara només hi ha zona verda en alguns àmbits de la ciutat: Devesa-Güell, les Pedreres, Vista Alegre i Sant Narcís. Amb l'ampliació, aquestes places per als veïns s'estendrien a la majoria de barris amb més pressió d’aparcament. Sànchez indica que "fa uns anys no es demanava", però que ara "el veí ha entès que la zona verda és la solució per aparcar". De fet, és una demanda que moltes associacions veïnals fan des de fa temps.
L'objectiu és que els veïns tinguin la possibilitat d'aparcar al seu barri on, ara per ara, el nombre de vehicles residents és més gran que l’aparcament disponible. Així, s'augmentarien les places de zona verda al Barri Vell, Santa Eugènia, l’Eixample Nord, el Carme, Pedret, Sant Ponç, Sant Narcís, Montilivi, Can Gibert del Pla i l’Eixample Sud. Grans bosses d'aparcament, com la del costat del parc del Migdia, es preveu que passin a ser zona verda. Dels menys de mil aparcaments de zona verda actuals es passaria a més de 9.000.
En altres grans bosses, però, es vol implantar la zona taronja, un estacionament regulat de llarga durada pensat per a conductors de fora de Girona. L'aparcament de la rotonda de Pedret o el de darrere els Maristes en serien dos exemples. En el dibuix inicial del 2022 també s’hi preveia el de Mas Gri, que finalment serà un aparcament dissuasiu. En l'estudi es calcula que hi haurà més d’un miler de places d'aquestes característiques.
També es preveu que estacionaments no regulats es converteixin en zona blava, fet que elevaria la xifra d'aquestes places fins a prop del miler. Es concentrarien, sobretot, a l'Eixample Sud, per donar resposta al sector del comerç i garantir-hi un "estacionament rotatiu", diu Sànchez.
Amb tot, barris com Fontajau, Germans Sàbat, Montjuïc, Palau o els de Girona Est no entren dins d’aquest projecte d'ampliació de l'aparcament regulat. "No tenen una gran densitat de vehicles", argumenta el regidor. Per tant, bosses d'aparcament com la del costat del pavelló de Fontajau, la de davant dels cinemes o la de la zona esportiva de Palau continuaran sent gratuïtes.
Tres tarifes de zona verda
Els preus quedaran fixats a partir de les ordenances fiscals que s'estableixen any rere any. En la zona verda hi ha tres tipus de tarifes. D’una banda, per als veïns residents al mateix sector de la zona verda s’establiria un preu d’un euro setmanal. Mentrestant, es preveu un preu de seixanta cèntims l'hora per als veïns de la ciutat que no viuen al barri on aparquen, i d’1,20 euros l'hora per als de fora de Girona.
El preu d’1,20 euros l'hora és el que també s'estableix per als aparcaments de zona blava. Mentrestant, tot i que encara no s'ha tancat, el preu de la zona taronja podria rondar els dos euros diaris. L'Ajuntament també preveu potenciar les aplicacions de pagament, tot i que els parquímetres continuaran funcionant i també se n’instal·laran a totes les zones on es facin els nous aparcaments regulats. La previsió és que, quan estiguin enllestides les zones d'estacionament regulat previstes, es passi de la recaptació actual de 2,6 milions a uns 13.
Més enllà de tot això, també es preveuen canvis pel que fa a les zones de càrrega i descàrrega. Ja no funcionarien amb el rellotge que les empreses han d'anar a buscar a l'Ajuntament, sinó que també ho farien per mitjà d'una aplicació. Per dur-ho a terme, s'hauria de modificar l'ordenança municipal de circulació.
L'estudi, a més, analitza la possibilitat que hi hagi una gestió mixta a través d’una empresa del tercer sector. Això voldria dir que l'Ajuntament mantindria la titularitat, el finançament, la capacitat de control i la definició del servei, mentre que l’entitat externa podria assumir tasques operatives com el control de les places, el manteniment, la gestió del personal o el suport a la recaptació.
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